Enjambre sísmico en el norte de California aviva las advertencias sobre el inminente Gran Terremoto

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha detectado más de dos docenas de sismos menores en las últimas 24 horas en el norte de California, a escasas millas de la falla de San Andrés. Aunque los temblores, incluyendo uno de magnitud 2.7 en el campo geotérmico de The Geysers, han sido leves, los expertos advierten que esta actividad refuerza la probabilidad, estimada en casi un 75%, de un sismo mayor en el Área de la Bahía en las próximas décadas, avivando los temores sobre el esperado "Gran Terremoto" (The Big One).

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 11:16 AM.
En Internacional y editada el 02/11/2026 11:31 AM.