Enjambre sísmico en el norte de California aviva las advertencias sobre el inminente Gran Terremoto

El USGS ha monitoreado más de dos docenas de eventos sísmicos menores en el último día, todos ocurridos dentro de un radio de 30 millas de la falla de San Andrés. El más fuerte y reciente fue un sismo de magnitud 2.7 registrado la mañana del lunes en The Geysers, un extenso campo geotérmico al norte de San Francisco conocido por sus frecuentes enjambres de pequeños temblores.Sin embargo, varios otros sismos perceptibles se detectaron mucho más cerca de la falla principal, en las inmediaciones de comunidades densamente pobladas del Área de la Bahía. Esto incluye un trío de terremotos de magnitud 2.5 cerca de Berkeley, Concord y Gilroy, sacudiendo zonas situadas a apenas 10 a 20 millas de la masiva fractura geológica.Advertencias del USGS y el fantasma del "Gran Terremoto"Aunque todos los sismos recientes se consideran menores, esta nueva actividad a lo largo de un tramo de 150 millas de la falla de San Andrés llega justo después de que los científicos advirtieran que existe casi un 75% de probabilidades de que ocurra un terremoto mayor en el Área de la Bahía para 2055. De hecho, en septiembre, el USGS aumentó el riesgo de un desastre importante en el norte de California del 72% al 74.1% en las próximas tres décadas, y previamente había advertido de un 95% de probabilidad de un sismo superior a magnitud 6.7 para 2043.Ned Field, sismólogo del USGS, declaró al San Francisco Chronicle: "Las cosas parecen estar cargadas y listas. Sería prudente que estemos preparados". El último gran terremoto que azotó el Área de la Bahía fue en 1989, cuando el sismo de Loma Prieta (magnitud 6.9) causó 63 muertes, miles de heridos y daños materiales estimados entre 6,000 y 10,000 millones de dólares.Los geólogos también han planteado la posibilidad de que un "mega-terremoto" largamente esperado libere tanta energía que la ruptura salte a fallas vecinas conectadas o paralelas a la de San Andrés, como la zona de fallas de Bartlett Springs y el sistema de fallas Healdsburg-Maacama, que pasan justo por debajo del enjambre sísmico reciente en The Geysers.El factor geotérmico y los ciclos del Anillo de FuegoHasta el momento, se han detectado 15 pequeños temblores entre magnitud 1.0 y 2.0 en The Geysers en el último día. Esta área, que abarca los condados de Sonoma, Lake y Mendocino, aprovecha el vapor subterráneo para generar electricidad. Las fallas menores bajo el sitio geotérmico hacen que la zona sea propensa a terremotos frecuentes, y los científicos han señalado que las operaciones de energía geotérmica podrían desencadenar algunos de estos sismos, aunque el mayor temor es que estos cúmulos precedan al "Gran Terremoto" (de magnitud superior a 8.0), que los investigadores estiman que podría devastar comunidades desde Los Ángeles hasta San Francisco.La costa oeste de Estados Unidos se asienta a lo largo del masivo Anillo de Fuego, un arco de 25,000 millas que rodea el Océano Pacífico y alberga el 75% de los volcanes activos del mundo. El geofísico Stefan Burns señaló recientemente que toda la Placa del Pacífico se ha "activado" por los recientes mega-sismos en Asia, argumentando que la placa necesita equilibrarse.Burns explicó que existe un "ritmo" de 35 años en la actividad sísmica de California, siendo el último en las décadas de 1980 y 1990. "Tuvimos Napa en 2014 (magnitud 6.0), Ridgecrest en 2019 (magnitud 7.1) y el reciente sismo de Ukiah-Willits en 2026 (magnitud 5.6), por lo que alrededor de 2030 es el periodo en el que California podría tener un evento grande, muy grande", advirtió el experto, instando a la población a mantenerse en estado de alerta.