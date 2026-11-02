Identifican a ciudadano mexicano entre las víctimas mortales del accidente ferroviario en Toledo

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Las autoridades españolas confirmaron la identificación de un ciudadano mexicano entre las víctimas mortales del accidente ferroviario en Urda, Toledo, que ha dejado un saldo de 69 fallecidos. Aunque la SRE aún no confirma oficialmente su nombre, familiares y medios señalan que se trataría de Fernando de Jesús Calvillo Silva, originario de Aguascalientes. Mientras el gobierno de España decretó tres días de luto nacional, las investigaciones se centran en una cadena de fallos del sistema de seguridad ferroviaria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 08:19 AM.
En Internacional y editada el 02/11/2026 08:34 AM.