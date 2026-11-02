Identifican a ciudadano mexicano entre las víctimas mortales del accidente ferroviario en Toledo

El Centro Integrado de Datos (CID) de España incluyó a un ciudadano mexicano entre las 12 víctimas extranjeras ya identificadas del accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre en Urda, Toledo. De un total de 66 personas identificadas hasta el momento, 54 son de nacionalidad española y 12 corresponden a ciudadanos de Argentina, Canadá, República Checa, Estados Unidos, Francia, Japón, México, Portugal y Túnez. Las tres denuncias por desaparición que permanecen activas corresponden exclusivamente a ciudadanos de Australia y Japón, por lo que ningún mexicano figura ya entre los no localizados.Previamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había informado que 12 mexicanos estuvieron vinculados al siniestro: 11 sufrieron lesiones leves y ya fueron dados de alta, mientras uno permanecía sin ser localizado. Ante esa situación, la Embajada de México en España presentó una denuncia por desaparición y mantuvo comunicación permanente con las autoridades. El encargado de la Sección Consular se desplazó a Toledo para acompañar a los familiares del connacional y ofrecerles apoyo económico durante su estancia. La presidenta Claudia Sheinbaum había señalado que el desaparecido era originario de Aguascalientes. La SRE reiteró su compromiso con la protección de los mexicanos en el exterior y habilitó la línea de asistencia consular +34 660 862 625.Aunque la SRE aún no ha confirmado oficialmente la identidad de la víctima mortal, información compartida por allegados y retomada por medios de comunicación señala que se trata de Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, originario de Aguascalientes y residente en Oklahoma, Estados Unidos, donde trabajaba como director de Relaciones con la Comunidad en la Oklahoma Visual Arts Coalition.Según los reportes, Calvillo Silva viajaba en compañía de su esposo, Lawrence Naff, en el vagón ocho de un tren con destino a Sevilla. Naff logró sobrevivir al accidente, aunque con lesiones graves en las piernas. Un familiar de Calvillo Silva ya se trasladó a Toledo para participar en las gestiones de identificación ante los servicios forenses.El accidente se registró la mañana del 28 de octubre en las inmediaciones de Urda, sobre la línea de alta velocidad que conecta Madrid con el sur de España. Un tren de Renfe impactó por detrás a un convoy de Iryo que permanecía detenido en la vía, a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora. Varios vagones descarrilaron y cayeron por una ladera, dejando 69 fallecidos provisionales y más de 200 heridos entre las 538 personas que viajaban en ambos trenes. Al 1 de noviembre, diez heridos permanecían hospitalizados en la Comunidad de Madrid, tres de ellos en terapia intensiva.La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) continúa su indagatoria, analizando una cadena de fallos en el sistema de seguridad LZB. Audios entre los trenes y el centro de control indican que la sala ordenó al maquinista del AVE reanudar la marcha "a marcha normal" antes del impacto. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, descartó que la instalación del nuevo sistema ERTMS tuviera relación con el accidente.Ante la magnitud de la tragedia, el gobierno de Pedro Sánchez decretó tres días de luto nacional y anunció compensaciones de hasta 210,000 euros para las familias de las víctimas. Al cierre de este informe, los servicios forenses trabajan para identificar a las tres víctimas restantes, todas de nacionalidad extranjera, cuyas familias ya han viajado a España para los trámites correspondientes.