Identifican a las víctimas del Learjet 60 que se estrelló en Florida

Las autoridades han confirmado la identidad de los pasajeros que viajaban en el jet privado que se estrelló en una intersección cerca de West Palm Beach, Florida. Las víctimas incluyen al empresario tecnológico de 45 años, Adam Robinson, fundador de startups como GetEmail y Retention, y a su esposa, Helen Sharp (40), quien dirigía una firma de relaciones públicas y poseía un exitoso estudio de cerámica en Aspen.La pareja, residente en Austin, Texas, viajaba junto a sus dos hijos pequeños, una niñera y dos amigos no identificados. El vuelo había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a North Eleuthera, en las Bahamas. Un familiar de una de las víctimas expresó su dolor a la prensa: "Es un golpe muy duro. Teníamos a nuestra hija, su esposo y dos nietos en el avión".La tripulación estaba conformada por el capitán Jeff Gregory, de 55 años, y la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años. Filgueiras, originaria del condado de Palm Beach, había obtenido su licencia de piloto a los 17 años en 2023 y era una apasionada de la aviación.Las grabaciones de la cabina captaron los escalofriantes momentos finales del vuelo. Mientras el capitán recitaba el Padrenuestro, Filgueiras reportó con creciente pánico que la aeronave había entrado en una "condición de exceso de velocidad" (overspeed condition), cayendo a una tasa de 20,000 a 22,000 pies por minuto y con una inclinación de 60 grados. Su última transmisión fue un desgarrador "Se nos acaba el tiempo", antes de que la comunicación se cortara y el avión se estrellara en una bola de fuego.Durante una conferencia de prensa, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) indicó que el clima severo fue un "factor significativo" en el desastre. Los controladores aéreos en Miami habían autorizado a los pilotos a desviarse de su ruta debido a una "precipitación moderada" y turbulencias descritas como "bastante feas" en la zona.Tom Chapman, miembro de la NTSB, reveló que existen indicios de que la aeronave comenzó a desintegrarse antes de tocar tierra. "Tenemos algunas indicaciones de que el avión se estaba rompiendo antes del impacto", declaró Chapman, añadiendo que es probable que se encuentren partes del avión a cierta distancia del sitio principal del choque, el cual dejó un enorme cráter en la carretera y daños en la infraestructura cercana. Las investigaciones continúan para determinar si la acumulación de hielo o las fuertes tormentas fueron el detonante final de la tragedia.