Identifican a las víctimas del Learjet 60 que se estrelló en Florida

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Se han identificado a las nueve víctimas del accidente del jet privado Learjet 60 que se estrelló el domingo 1 de noviembre cerca de West Palm Beach, Florida. Entre los fallecidos se encuentran el empresario tecnológico Adam Robinson, su esposa Helen Sharp, sus dos hijos pequeños, una niñera, dos amigos y los dos pilotos, incluyendo a la joven copiloto de 20 años, Nathalia Filgueiras. La NTSB señala al clima severo y una posible desintegración de la aeronave en el aire como factores determinantes del siniestro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 01:30 PM.
En Internacional y editada el 02/11/2026 01:38 PM.