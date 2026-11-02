La misión de paz de la ONU en el Sáhara Occidental cesa sus operaciones tras 35 años por un bloqueo

La misión de paz de las Naciones Unidas para el disputado territorio del Sáhara Occidental cesó sus operaciones este domingo, poniendo fin a 35 años de presencia de los cascos azules en la región. El territorio, un vasto espacio desértico en el noroccidente de África con una superficie similar a la de Colorado y rico en minerales y recursos pesqueros, se encuentra en una encrucijada crítica. Antiguamente gobernado por España, el área es reclamada tanto por el Reino de Marruecos como por el Frente Polisario, que aboga por su independencia.El desenlace fue resultado de un enfrentamiento diplomático directo entre Estados Unidos y Rusia en la sede de la ONU. El viernes, en el Consejo de Seguridad, Rusia vetó una resolución impulsada por Estados Unidos que habría respaldado la exigencia de Marruecos de ejercer soberanía sobre el territorio y habría puesto fin a la misión de paz el próximo año. En respuesta, una resolución rusa rival destinada a prorrogar la misión fue también rechazada en la votación. Este desacuerdo irreconciliable condujo a un final abrupto e involuntario del mandato de la fuerza de paz.La suspensión de la misión ha dividido profundamente a las partes involucradas. El palacio de Marruecos elogió que no se renovara el mandato, calificando a la misión como un “instrumento para internacionalizar la disputa”. Rabat, que administra casi todo el territorio en disputa (excepto una estrecha franja al este de un muro de arena conocida como la “zona libre”), ha logrado en los últimos años el respaldo de capitales occidentales clave, incluyendo Washington, París y Londres, refiriéndose al área como sus legítimas "provincias del sur".Por el contrario, el Frente Polisario calificó la decisión como “inaceptable”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia, principal valedor del Polisario, lamentó “profundamente” el fin del mandato y criticó lo que describió como el “sesgo excesivo” del proyecto de resolución impulsado por Estados Unidos.La ONU clasifica oficialmente al Sáhara Occidental como un “territorio no autónomo”, mientras que los críticos del control marroquí lo describen a menudo como la última colonia de África.La disputa se intensificó tras la anexión del territorio por parte de Marruecos en 1975, lo que desencadenó un conflicto armado que se prolongó por más de 15 años y cobró la vida de más de 16,000 personas en ambos bandos, según estimaciones del Senado francés. Incorporar el Sáhara Occidental bajo su plena soberanía ha sido un objetivo central de la política exterior de Marruecos durante décadas, hasta el punto de que el reino a menudo mide sus relaciones diplomáticas con otros países por su postura sobre este tema. Con la retirada de la ONU, la región enfrenta ahora un futuro incierto y una renovada preocupación por su estabilidad.