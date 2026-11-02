La misión de paz de la ONU en el Sáhara Occidental cesa sus operaciones tras 35 años por un bloqueo

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La misión de paz de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental ha cesado sus operaciones después de 35 años, tras un estancamiento en el Consejo de Seguridad provocado por vetos cruzados entre Estados Unidos y Rusia. El fin de la misión ha generado preocupación por la estabilidad regional, con Marruecos celebrando la decisión y el Frente Polisario, respaldado por Argelia, condenándola enérgicamente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 09:42 AM.
En Internacional y editada el 02/11/2026 09:50 AM.