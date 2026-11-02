Múltiples víctimas mortales en un tiroteo cerca de una playa en Moss Landing, California

Justo después de la medianoche del lunes, la policía respondió a la escena de un tiroteo ocurrido a lo largo de Jetty Road, en la localidad de Moss Landing, en el condado de Monterey. La Oficina del Sheriff del condado confirmó de inmediato que hay "múltiples víctimas mortales y heridos", aunque se abstuvo de especificar el número exacto de personas involucradas, las circunstancias que desencadenaron los disparos o si se ha realizado algún arresto.La Policía de los Parques Estatales de California también acudió al lugar de los hechos, y la playa estatal permanece cerrada mientras se lleva a cabo la investigación del crimen. En un comunicado, la Oficina del Sheriff enfatizó que "no hay una amenaza activa para la comunidad de Moss Landing en este momento", pero advirtió que se trata de una investigación en curso y que no se proporcionará más información hasta que se tengan nuevos avances.El senador estatal John Laird, quien representa al condado de Monterey, emitió un comunicado oficial ofreciendo su apoyo y solidaridad a los afectados. "Durante el fin de semana, hubo numerosos informes de tiroteos mortales en todo el país. Este horror indescriptible también ha llegado a la Costa Central, con informes de múltiples víctimas mortales justo después de la medianoche de hoy en Moss Landing", escribió en sus redes sociales.Laird expresó que "el dolor y el sufrimiento de todos los afectados es imposible de medir" y agradeció a la Oficina del Sheriff y a su equipo por la gestión de esta "devastadora situación", ofreciendo la asistencia de su oficina si fuera necesaria.Moss Landing es un parque de playa estatal conocido por sus vistas panorámicas del Santuario Marino Nacional de la Bahía de Monterey. Es un lugar muy popular para realizar picnics, ya que las dunas lo protegen de los vientos de la tarde. Sin embargo, según los Parques Estatales de California, se considera una zona peligrosa para la recreación acuática debido a las fuertes corrientes de resaca. El sitio web de la dependencia indica que la playa estatal de Moss Landing está abierta de 8:00 a. m. hasta el atardecer y no tiene costo de entrada.Las autoridades continúan trabajando en la escena del crimen para esclarecer los hechos que llevaron a esta tragedia en la Costa Central de California.