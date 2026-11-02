Múltiples víctimas mortales en un tiroteo cerca de una playa en Moss Landing, California

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Un tiroteo ocurrido en la madrugada del lunes 2 de noviembre en Moss Landing, condado de Monterey, California, dejó un saldo de múltiples víctimas mortales y heridos. Las autoridades cerraron la playa estatal mientras investigan el incidente, asegurando que no hay una amenaza activa para la comunidad, aunque aún no se han divulgado detalles sobre los sospechosos, el motivo del ataque o el número exacto de afectados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 01:53 PM.
En Internacional y editada el 02/11/2026 02:01 PM.