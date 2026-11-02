Revelan dramáticos audios del Learjet 60 que se estrelló en Florida y dejó nueve fallecidos

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Se hicieron públicos los escalofriantes audios de la cabina del jet privado Learjet 60 que se estrelló en una zona residencial de Palm Beach, Florida, el 1 de noviembre, cobrándose la vida de las nueve personas a bordo. Las grabaciones captan el momento en que la tripulación pasa de reportar turbulencias a gritar en desesperación ante una caída abrupta, mientras la NTSB investiga las causas de lo que el secretario de Transporte calificó como una "horrible tragedia".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 08:40 AM.
En Internacional y editada el 02/11/2026 08:43 AM.