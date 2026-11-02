Revelan dramáticos audios del Learjet 60 que se estrelló en Florida y dejó nueve fallecidos

Un audio de la conversación entre la tripulación del jet privado (matrícula N722BD) y los controladores aéreos muestra los instantes previos al impacto. Inicialmente, la tripulación reportó turbulencia moderada y una ligera formación de hielo, a lo que los controladores respondieron ofreciendo asistencia para cualquier maniobra adicional y solicitando ganar altitud.Sin embargo, momentos más tarde, los pilotos notificaron de golpe que estaban perdiendo altura y se declararon en emergencia. Las voces en la cabina, que al parecer pertenecían a mujeres, pasaron de la calma informativa a gritos de desesperación, informando a los controladores que estaban descendiendo a 20,000 pies por minuto. Segundos después, notificaron que el descenso se había acelerado a 22,000 pies por minuto antes de exclamar entre angustia. Aunque los controladores aéreos intentaron desesperadamente restablecer la comunicación, desde la aeronave ya no hubo respuesta.La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó que este domingo 1 de noviembre, un avión ejecutivo Learjet 60 con nueve personas a bordo se estrelló en una zona residencial cerca de Cresthaven, en el condado de Palm Beach, Florida, alrededor de las 12:50 horas. El secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó el incidente como una "horrible tragedia", confirmando que todas las personas a bordo fallecieron tras el impacto. De acuerdo con el comunicado oficial de la FAA, la aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya se encuentra al frente de las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, analizando tanto los factores meteorológicos reportados como el repentino fallo que provocó la caída en picada de la aeronave.