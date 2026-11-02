Revelan identidad de la joven copiloto de 20 años en el fatal accidente del Learjet 60 en Florida

Familiares confirmaron a medios estadounidenses que Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, era la copiloto del Learjet 60 que se estrelló el domingo 1 de noviembre cerca de West Palm Beach. Originaria del condado de Palm Beach, Filgueiras había obtenido su licencia de piloto en 2023, a los 17 años, y solía expresar con orgullo su pasión por volar.Las grabaciones de la cabina revelan los escalofriantes momentos previos al impacto. Mientras el piloto (un hombre no identificado) recitaba el Padrenuestro, Filgueiras reportó con creciente pánico que la aeronave se había inclinado 60 grados. Segundos después, gritó declarando una emergencia por una "condición de exceso de velocidad" (overspeed condition), informando una caída de 20,000 a 22,000 pies por minuto. Su última transmisión fue un desgarrador "Se nos acaba el tiempo", antes de que la comunicación se cortara y el avión se estrellara en una bola de fuego.Aunque la investigación oficial está en curso, varios expertos en aviación han señalado que el jet podría haber caído víctima del fenómeno conocido como "coffin corner" (esquina del ataúd). Esto ocurre cuando, a gran altitud, la velocidad mínima y máxima segura de la aeronave convergen en un rango extremadamente estrecho, haciendo que el avión sea muy difícil de controlar.Expertos como el ex piloto Martin Varsavsky señalaron que las tormentas en la zona pudieron alterar la temperatura exterior, provocando esta condición crítica. Las reglas de aviación para jets ligeros dictan desviarse con un amplio margen de las células de tormenta, no volar a través de ellas, lo que sugiere un posible error de juicio o una situación meteorológica que superó los límites de control de la aeronave.El vuelo había despegado de Austin, Texas, con destino a North Eleuthera, en las Bahamas. El impacto dejó un enorme cráter en la carretera y escombros esparcidos a gran distancia, aunque las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni heridos en tierra.La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya desplegaron equipos para investigar el siniestro, cuyo lugar se encuentra a solo ocho millas del club de campo Mar-a-Lago. Por otro lado, tras la difusión de rumores en redes sociales, el representante del rockero Lenny Kravitz desmintió categóricamente que el artista se encontrara a bordo del avión, calificando los informes como "falsos e incorrectos". Se espera que las autoridades ofrezcan más detalles sobre la identidad de las demás víctimas y las causas del accidente en las próximas conferencias de prensa.