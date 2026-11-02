Revelan identidad de la joven copiloto de 20 años en el fatal accidente del Learjet 60 en Florida

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Se confirmó la identidad de Nathalia Gadelha Filgueiras, la joven copiloto de 20 años que se encontraba a los mandos del Learjet 60 que se estrelló cerca de West Palm Beach, Florida, cobrándose la vida de las 9 personas a bordo. Las grabaciones de la cabina captan sus últimos momentos de angustia mientras la aeronave caía en picada, y los expertos apuntan al fenómeno del "coffin corner", agravado por condiciones climáticas adversas, como la posible causa del siniestro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 10:28 AM.
En Internacional y editada el 02/11/2026 10:46 AM.