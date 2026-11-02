Rusia bombardea un centro de ayuda humanitaria en Ucrania y deja al menos 24 muertos

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Un bombardeo ruso con diez bombas guiadas contra un centro de distribución de ayuda humanitaria en Komyshuvakha, región de Zaporiyia, dejó al menos 24 muertos y una veintena de desaparecidos. El ataque ocurrió justo cuando expiraba una tregua humanitaria limitada en la región de Jersón. Simultáneamente, ambos países sufrieron ciberataques que hackearon sus aplicaciones móviles de alerta de emergencia, lanzando falsas advertencias de amenazas nucleares y químicas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 02:16 PM.
En Internacional y editada el 02/11/2026 02:21 PM.