Rusia bombardea un centro de ayuda humanitaria en Ucrania y deja al menos 24 muertos

Al menos 24 personas, incluidos dos miembros de un equipo de rescate, murieron tras un bombardeo ruso en el pueblo de Komyshuvakha, en la sureña región de Zaporiyia. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó a través de la red social X que diez bombas guiadas impactaron un área que incluía un edificio escolar utilizado para distribuir ayuda humanitaria y un refugio subterráneo cercano.Las imágenes y videos publicados por funcionarios locales mostraron a los equipos de emergencia buscando entre los escombros con linternas durante la noche. Las autoridades advirtieron que hay unas 20 personas desaparecidas y que la cifra de fallecidos podría aumentar. Zelenski elevó el balance a 26 muertos y calificó los ataques como "una prueba más de que Rusia no quiere una desescalada".El bombardeo ocurrió en un momento crítico, justo cuando expiraba el lunes un alto el fuego limitado en la región de Jersón. Este acuerdo, iniciado el 27 de octubre, había permitido misiones de ayuda humanitaria y evacuación en áreas de primera línea bajo ocupación rusa, específicamente en la ciudad de Oleshky, y representaba la tregua más significativa entre Kiev y Moscú desde el inicio de la invasión a gran escala."Hubo un momento en que los próximos pasos podrían haber demostrado que el progreso hacia la paz era posible", declaró Zelenski. "Con estas matanzas, Rusia está enviando una señal completamente opuesta: Rusia cuenta con más asesinatos". Por su parte, el estado mayor ucraniano acusó a las fuerzas rusas de utilizar la pausa en los combates para reforzar sus defensas antiaéreas y reponer suministros de munición.En un frente paralelo, las autoridades de ambos países confirmaron que sus aplicaciones móviles de alerta de emergencia, gestionadas por el gobierno, fueron hackeadas. En Ucrania, la intrusión provocó el envío de falsas advertencias sobre amenazas nucleares inminentes, niveles altos de radiación y disturbios públicos en Kiev. Uno de los mensajes, que contenía errores ortográficos en inglés, advertía: "Habrá una amenaza nuclear en toda Ucrania. No se preocupen, el Oreshnik se acerca", en referencia a un misil balístico ruso.A pesar de la gravedad, las alertas falsas no generaron pánico en Ucrania; por el contrario, desataron una ola de publicaciones humorísticas en redes sociales, con usuarios compartiendo memes de sus mascotas y el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, fue elogiado irónicamente como "un boxeador" listo para la defensa. El sistema ucraniano fue restaurado poco después, y el comando de la fuerza aérea aseguró que el ciberataque no afectó las operaciones de seguridad y defensa.En Rusia, el Ministerio de Situaciones de Emergencia reportó que hackers enviaron una alerta falsa a través de su aplicación en 33 de las 89 regiones del país. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que todos los organismos estatales están bajo la constante amenaza de ciberataques, muchos de ellos impulsados por inteligencia artificial, y urgió a mejorar la ciberseguridad de los recursos digitales.Mientras tanto, las autoridades ucranianas reportaron múltiples ataques con drones rusos que dejaron al menos 17 heridos en otras zonas del país. En la región oriental de Járkov, los impactos dañaron una instalación de refrigeración, invernaderos y edificios residenciales, dejando 12 heridos. En la ciudad portuaria de Odesa, en el Mar Negro, cinco personas resultaron heridas tras el ataque a un almacén y varias viviendas.Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber derribado 212 drones ucranianos durante la noche. Medios independientes rusos reportaron posteriormente que los drones ucranianos habían logrado atingir uno de los mayores centros de transporte de petróleo de Europa en la región de Samara, aunque el gobernador local solo confirmó que las defensas aéreas estaban repeliendo un ataque sin dar más detalles.