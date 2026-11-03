Alertas de bomba en cuatro vuelos comerciales activan máximos protocolos de seguridad en aeropuertos

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Cuatro vuelos comerciales con destino a Polonia, España y Bulgaria fueron objeto de alertas de bomba este martes 3 de noviembre de 2026, provocando desvíos, aterrizajes de emergencia y la intervención de equipos TEDAX. A pesar de la activación de máximos protocolos de seguridad en los aeropuertos afectados, las autoridades no han confirmado el hallazgo de artefactos explosivos en ninguna de las aeronaves.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 10:17 AM.
En Internacional y editada el 03/11/2026 10:23 AM.