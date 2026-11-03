Alertas de bomba en cuatro vuelos comerciales activan máximos protocolos de seguridad en aeropuertos

La jornada del martes 3 de noviembre de 2026 estuvo marcada por la tensión en varios aeropuertos de Europa tras registrarse amenazas de bomba en cuatro vuelos comerciales. Los incidentes involucraron rutas procedentes de Reino Unido, Dinamarca e Israel, con destinos finales en Polonia, España y Bulgaria.Uno de los casos más relevantes ocurrió con un Boeing 737 MAX de la aerolínea LOT Polish Airlines, que despegó de Londres con destino a Varsovia. La aeronave, con 181 personas a bordo, fue desviada al aeropuerto de Warsaw/Modlin, donde aterrizó a las 10:01 horas locales tras recibir la alerta. Por su parte, otro vuelo con destino a Varsovia, operado por SAS y procedente de Copenhague, también recibió una amenaza, aunque logró aterrizar con normalidad en el aeropuerto Chopin a las 09:28 horas.Ante las amenazas, las autoridades de los países involucrados activaron de inmediato sus dispositivos de seguridad. En España, un avión de Ryanair que cubría la ruta Mánchester-Murcia aterrizó a las 10:50 horas. Sus 114 pasajeros y siete tripulantes fueron desembarcados para someterse a controles policiales, mientras especialistas en desactivación de explosivos (TEDAX) inspeccionaban minuciosamente la aeronave y se establecía un comité de crisis en el aeropuerto.En Bulgaria, un avión procedente de Israel realizó un aterrizaje de emergencia en Sofía tras recibir una amenaza por correo electrónico. El Gobierno búlgaro, que no identificó la aerolínea, informó que la aeronave fue trasladada a una zona aislada, lejos de la terminal y de otros aviones, para ser revisada, reforzando simultáneamente las medidas de seguridad en todo el recinto aeroportuario. En el caso del vuelo de LOT en Polonia, el aeropuerto de Modlin tuvo que cerrar temporalmente sus operaciones mientras continuaba la inspección.Además del incidente aéreo, las autoridades búlgaras reportaron que el país recibió amenazas adicionales contra escuelas, tribunales y oficinas municipales en distintas ciudades. Hasta el cierre de esta edición, no se habían informado acciones terroristas específicas relacionadas con estos avisos.Este episodio se suma a una serie de alertas recientes en la región que resultaron ser falsas. El 18 de octubre, un vuelo de Tel Aviv a Viena aterrizó de emergencia en Sofía por una amenaza que no se materializó. Asimismo, el 2 de noviembre, otro avión que viajaba de Londres a Sofía fue desviado a Budapest, donde las inspecciones tampoco arrojaron la presencia de explosivos. Las autoridades europeas mantienen la vigilancia elevada mientras investigan el origen de estas llamadas y mensajes intimidatorios.