Bobby Pulido busca arrebatar el Distrito 15 de Texas a la republicana Monica De La Cruz

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El cantante tejano Bobby Pulido compite como candidato demócrata por el Distrito 15 de Texas contra la republicana Monica De La Cruz en las elecciones de este 3 de noviembre de 2026. En una contienda calificada como "muy competida" (toss-up), Pulido apuesta por una reforma migratoria integral, mientras su oponente cuestiona su tiempo en México y su experiencia política. El resultado podría marcar un cambio histórico en el sur de Texas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 10:51 AM.
En Internacional y editada el 03/11/2026 10:53 AM.