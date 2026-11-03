Bobby Pulido busca arrebatar el Distrito 15 de Texas a la republicana Monica De La Cruz

El intérprete tejano Bobby Pulido, reconocido en México y Estados Unidos por éxitos de los años 90 como "Desvelado" y "Se Murió de Amor", busca dar un salto de la música a la política. Hijo del legendario músico Roberto Pulido y cinco veces nominado al Latin Grammy, Pulido anunció su candidatura el 17 de septiembre de 2025 y arrasó en la primaria demócrata el 3 de marzo de 2026, obteniendo el 67.5% de los votos frente a la médica Ada Cuellar.Ahora se enfrenta a la republicana Monica De La Cruz, quien busca su tercer periodo tras haber ganado el distrito en 2024 por 14 puntos de ventaja. El Distrito 15, que se extiende desde McAllen hasta el centro de Texas tras la reciente redistritación, tiene una población ciudadana en edad de votar compuesta en un 75% por hispanos, lo que lo convierte en un campo de batalla clave.La publicación The Texas Tribune ha calificado la campaña de Pulido como "meteórica", y el Cook Political Report considera la contienda como un toss-up (muy competida), siendo una de las carreras del sur de Texas que ambos partidos monitorean de cerca para definir el control de la Cámara de Representantes.Sin embargo, su perfil artístico ha generado debates. Medios como Fox News han cuestionado el tiempo que Pulido pasa en México, recordando que en 2023 se describió a sí mismo como un "winter Texan" (texano de invierno), algo que su portavoz aclaró como una broma, enfatizando que solo posee ciudadanía estadounidense y que sus lazos familiares a ambos lados de la frontera son legítimos.El intercambio de críticas se ha vuelto parte de la dinámica de campaña. De La Cruz cuestionó su enfoque, escribiendo en X que la elección no debería definirse por "quién anima mejor una quinceañera". Pulido respondió con ironía: "Don’t threaten me with a good time" (No me amenaces con un buen rato), y su campaña aseguró haber recibido casi mil invitaciones a este tipo de fiestas en el distrito.En el plano de las propuestas, Pulido ha planteado una reforma migratoria integral que incluya la expulsión de personas con antecedentes criminales que se encuentren en el país sin permiso, argumentando que el temor en las comunidades migrantes y la caída del turismo desde México frenan la economía del sur de Texas. Por su parte, De La Cruz centra su plataforma de reelección en la seguridad fronteriza, la agricultura, la energía y la economía.Además, San Antonio Current reportó que Pulido ha enfrentado críticas por publicaciones ofensivas en redes sociales en el pasado y porque un músico condenado por un delito sexual tocó en su banda en su momento. No obstante, se señaló que estos ataques no han logrado frenar el impulso de su campaña.Con las urnas abiertas este martes 3 de noviembre, los resultados se irán conociendo a lo largo de la noche. Una victoria de Bobby Pulido representaría uno de los cambios políticos más notorios y simbólicos en el sur de Texas, rompiendo el dominio republicano en la zona. Por el contrario, un triunfo de Monica De La Cruz consolidaría el control del Partido Republicano en un distrito que sigue siendo fundamental para el equilibrio de poder en Washington.