Elecciones intermedias en Florida 2026: Republicanos buscan blindar la gubernatura y el Senado

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Este martes 3 de noviembre, Florida celebra sus elecciones intermedias en un escenario de ventaja estructural republicana, pero con carreras por la gubernatura y el Senado más competidas de lo esperado. Mientras el republicano Byron Donalds y la senadora Ashley Moody buscan mantener el dominio del GOP, los demócratas David Jolly y Angie Nixon aprovechan el descontento por el costo de vida y los seguros para acortar distancias. La jornada también servirá como termómetro de la influencia de Donald Trump y estrenará un nuevo mapa de distritos congresionales diseñado por los republicanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 09:04 AM.
En Internacional y editada el 03/11/2026 09:11 AM.