Elecciones intermedias en Florida 2026: Republicanos buscan blindar la gubernatura y el Senado

La jornada electoral en Florida tiene como principales protagonistas dos contiendas que definirán el rumbo político del estado. En la carrera por la gubernatura, el congresista republicano Byron Donalds, fuertemente respaldado por el expresidente Donald Trump, enfrenta al demócrata David Jolly, un exrepresentante republicano que cambió de partido en 2018 y se incorporó formalmente a las filas demócratas en 2025.Aunque Florida ha experimentado un desplazamiento sostenido hacia la derecha, los sondeos recientes muestran una competencia reñida. Una encuesta de la Universidad Stetson (26-30 de octubre) colocó a Donalds con 51% frente al 45% de Jolly, mientras que un sondeo de RedBox Research (30-31 de octubre) redujo la diferencia a un ajustado 47% contra 46%.En el Senado, la republicana Ashley Moody busca conservar el escaño que dejó vacante Marco Rubio tras incorporarse al gabinete de Trump como secretario de Estado. Su rival es la representante estatal demócrata Angie Nixon, quien aspira a convertirse en la primera mujer afroamericana en ocupar un asiento de Florida en la Cámara Alta. Aunque las encuestas favorecen a Moody, Nixon mantiene posibilidades de acortar la distancia en una carrera que ha ganado relevancia nacional.Históricamente, el contexto electoral favorece a los republicanos en el "Estado del Sol". Actualmente, Florida cuenta con aproximadamente 1.5 millones más de votantes registrados republicanos que demócratas, una brecha que representa una ventaja organizativa y numérica importante para el partido gobernante.Sin embargo, el resultado no dependerá exclusivamente de la identificación partidista. Temas como el costo de vida, el encarecimiento de los seguros de vivienda y la economía familiar se han convertido en prioridades para el electorado. A esto se suma un tema emergente que ha generado inconformidad incluso en sectores conservadores: el desarrollo masivo de centros de datos. Varios grupos cuestionan su impacto ambiental, el alto consumo de agua y energía, y la creciente influencia de las grandes empresas tecnológicas en el estado.La participación será un factor determinante. Florida tiene una sólida tradición de voto anticipado y por correo; en las elecciones senatoriales de 2022, aproximadamente el 65% de los sufragios se emitieron antes del día de la jornada electoral. Por ello, la movilización de los votantes que acudan a las urnas este martes será fundamental para definir el resultado final.Esta elección también tiene una dimensión nacional, ya que Florida votará por primera vez bajo un nuevo mapa de distritos congresionales diseñado por los republicanos con el objetivo de fortalecer sus posibilidades de conservar el control de la Cámara de Representantes a nivel federal.Las casillas cerrarán a las 19:00 horas (hora del Este) en la mayoría de los condados, mientras que los distritos en la zona central lo harán a las 20:00 horas. Los primeros resultados preliminares comenzarán a publicarse a partir de las 20:00 horas del Este. Más que una simple elección estatal, la jornada en Florida se perfila como una medición crucial del poder republicano, del alcance de la influencia de Trump a mitad de su segundo mandato y de la capacidad demócrata para recuperar terreno en un territorio que alguna vez fue el epítome del equilibrio electoral.