Un helicóptero Black Hawk evita por poco los fuegos artificiales en un partido de la NFL en Seattle

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Un helicóptero Black Hawk del Ejército de EE. UU. evitó por poco ser impactado por fuegos artificiales durante un sobrevuelo en el Lumen Field de Seattle, en un partido entre los Seattle Seahawks y los Chicago Bears. El incidente, que dejó atónitos a 70.000 espectadores, se suma a otro arriesgado sobrevuelo de dos aviones Embraer a baja altura sobre el techo del Estadio DHL en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, previo a un encuentro internacional de rugby.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 08:46 AM.
En Internacional y editada el 03/11/2026 08:51 AM.