Un helicóptero Black Hawk evita por poco los fuegos artificiales en un partido de la NFL en Seattle

Un grupo de cuatro helicópteros del Ejército de EE. UU. sobrevoló el Lumen Field en Seattle el lunes por la noche, durante el partido de fútbol americano entre los locales Seattle Seahawks y los Chicago Bears. Nuevas imágenes muestran a las aeronaves volando en formación de diamante sobre el estadio iluminado antes de virar a la izquierda. Mientras tres de los helicópteros pasaban sin problemas, el cuarto Black Hawk se encontró peligrosamente cerca de una exhibición de fuegos artificiales de color azul y rojo que estallaron desde el interior del recinto. El clip muestra cómo los explosivos detonan alrededor de la aeronave, la cual continuó su vuelo ilesa mientras más luces iluminaban el cielo, dejando a los 70.000 espectadores del estadio en estado de shock.El helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk es considerado el "caballo de batalla" de la aviación del Ejército de EE. UU. y ha estado en misiones desde 1979. Diseñado para el campo de batalla y no para el estadio deportivo, esta robusta aeronave está construida para resistir impactos de balas y continuar volando incluso después de ser alcanzada. Su reputación de dureza provocó que muchos usuarios en internet restaran importancia al susto en Seattle, insistiendo en que el helicóptero militar habría resistido un impacto directo sin problemas. "Te prometo que un Black Hawk puede soportar mucho más que una bengala de magnesio", escribió un usuario, mientras otro añadió: "Te aseguro que puede recibir un impacto directo de uno de esos fuegos artificiales sin ningún problema".El incidente ocurrió antes del choque del Monday Night Football, que finalmente ganaron los Chicago Bears por 34-17, dejando a los Seahawks (defensores del título del Super Bowl en este contexto de la temporada) con un mediocre balance de 4-4.Este evento se produce poco después de que dos aviones evitaran por poco el techo de un estadio abarrotado durante un hábil sobrevuelo a baja altura previo a un partido de rugby en Sudáfrica. Dos aviones Embraer E-Jets de la aerolínea Airlink (un E190 y un E195) fueron vistos sobrevolando el Estadio DHL en Ciudad del Cabo antes del encuentro entre Sudáfrica y Nueva Zelona. Según los datos de radar de vuelo, los jets pasaron a una altura de entre 41 y 46 pies (unos 12 a 14 metros) sobre el techo del recinto, con capacidad para 55.000 personas. Múltiples videos muestran a los aviones pasando hábilmente cerca de la estructura mientras se lanzaban coloridos efectos pirotécnicos sobre el techo. En una maniobra particularmente impresionante, el avión líder elevó el morro al pasar sobre la última grada, bajando su cola cerca de la línea del techo, mientras el segundo lo seguía de cerca. Airlink, socio oficial de la serie Rugby's Greatest Rivalry, elogió las "escenas espectaculares" y aclaró que ambos jets volaron dentro de los "límites de altitud y velocidad de seguridad aprobados y ensayados". El vuelo requirió una cuidadosa planificación, navegando a baja altitud a unos 150 nudos, y fue ejecutado por tripulaciones experimentadas, cada una compuesta por tres capitanes senior que actuaban como comandante, copiloto y oficial de seguridad.