El hielo y una tormenta severa, factores clave en el fatal accidente del Learjet 60 en Florida

Funcionarios federales de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han señalado que el hielo y el clima fueron "ciertamente un factor" en la tragedia. El jet bimotor, que volaba de Austin, Texas, a las Bahamas, ingresó a una celda de tormenta a unos 35.000 pies de altitud. Según expertos en ingeniería aeroespacial, el "hielo transparente" (clear ice) puede acumularse rápidamente en el fuselaje y las alas, alterando la aerodinámica y provocando una pérdida súbita de control.Datos de seguimiento de vuelo mostraron que la aeronave se desplomó aproximadamente 27.000 pies en apenas un minuto, superando una tasa de descenso de 20.000 pies por minuto. La NTSB indicó que hay indicios de que el avión comenzó a desintegrarse antes del impacto, con observaciones que sugieren que los estabilizadores horizontales podrían haberse desprendido debido a una turbulencia inusualmente fuerte o a una reacción inadecuada ante la misma, lo que desencadenó una entrada en pérdida de la cola (tailplane stall).Las grabaciones de audio de la cabina revelan los angustiosos instantes previos al choque. A las 12:47 p.m., la copiloto de 20 años, Nathalia Gadelha Filgueiras, reportó al control de tráfico aéreo de Miami: "Tenemos hielo claro, ligero, que es manejable, y turbulencia moderada". Minutos después, al entrar en la tormenta, la situación se volvió catastrófica. Filgueiras, quien minutos antes había enviado un mensaje de texto a su novio advirtiendo "Tengo turbulencia, tengo hielo", fue escuchada declarando la emergencia y gritando: "Descendiendo a 20.000 pies por minuto... nos vamos a estrellar contra el suelo". En medio del caos, mientras la aeronave se inclinaba 60 grados, se pudo escuchar al piloto al mando, Jeffrey Gregory, rezando el Padrenuestro. La transmisión final de Filgueiras a las 12:49 p.m. fue un desgarrador: "Se nos acaba el tiempo".El accidente cobró la vida de las nueve personas a bordo. El piloto, Jeffrey Gregory (55), era un experimentado instructor de vuelo con certificación de primera clase vigente hasta junio de 2026. La copiloto era la joven Nathalia Gadelha Filgueiras (20), quien había obtenido su licencia a los 17 años.Entre los pasajeros se encontraba el empresario tecnológico Adam Robinson (45), su esposa Helen Sharp (40), y sus dos hijos pequeños, Emma (4) y Charlie (2). También fallecieron dos amigos de la pareja, Rachael Reed y Charmi Fehr, y la niñera de los niños, Anita Maria Cetina, descrita por su familia como una mujer con un "legado de amor y devoción incondicionales".La NTSB continúa investigando si los pilotos fueron conscientes de la gravedad de las condiciones de formación de hielo y si activaron los tres mecanismos de deshielo con los que cuenta el Learjet 60. "Esa será la gran pregunta", señaló un exdirector de control de tráfico aéreo de la FAA.Mientras la investigación avanza, la comunidad se ha movilizado para apoyar a los deudos. Un amigo cercano del piloto Gregory lanzó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a su esposa e hijas con los gastos diarios y la educación, describiéndolo como un hombre "muy diligente, confiable y con un sentido de rectitud". El impacto del avión dejó un enorme cráter en una carretera cerca de Greenacres, a solo ocho millas del club de campo Mar-a-Lago, marcando una de las tragedias aéreas más devastadoras en la región en los últimos años.