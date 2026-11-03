El hielo y una tormenta severa, factores clave en el fatal accidente del Learjet 60 en Florida

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Las autoridades federales confirman que el hielo y las condiciones meteorológicas severas fueron factores determinantes en el accidente del jet privado Learjet 60 en Florida, que cobró la vida de 9 personas. La aeronave, que transportaba al empresario tecnológico Adam Robinson y su familia, entró en una caída catastrófica tras volar directamente hacia una celda de tormenta, sufriendo posiblemente una falla estructural antes del impacto, mientras la joven copiloto Nathalia Filgueiras advertía del peligro y el piloto Jeffrey Gregory rezaba en sus últimos momentos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 08:33 AM.
En Internacional y editada el 03/11/2026 08:40 AM.