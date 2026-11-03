Investigadores hallan partes de la cola del Learjet 60 a millas del sitio del accidente en Florida

Durante una conferencia de prensa el martes, Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), informó que los investigadores federales localizaron parte del elevador de cola del avión a una distancia de entre 1.3 y 3.8 millas (aproximadamente 2 a 6 kilómetros) del cráter principal en Greenacres, cerca de West Palm Beach.Los funcionarios creen que varias piezas importantes de la aeronave comenzaron a desprenderse antes de que el jet impactara contra el suelo a una velocidad cercana a la del sonido. Sin embargo, la NTSB aún no ha determinado si esta separación de partes fue la causa inicial del accidente o si fue el resultado de la tensión estructural extrema que sufrió el avión durante su caída en picada.Las autoridades mantienen que el clima severo fue un "factor significativo" en el desastre. Antes del impacto, la copiloto de 20 años, Nathalia Gadelha Filgueiras, reportó por radio a los controladores aéreos que se estaba acumulando hielo en la aeronave y que una turbulencia severa la estaba sacudiendo verticalmente más de 700 pies.En las transmisiones finales, Filgueiras describió que el avión se había inclinado 60 grados (volando de lado) y descendía a una tasa de 20,000 pies por minuto, gritando: "¡Vamos a morir!". De fondo, se podía escuchar al piloto al mando, Jeffrey Gregory (55), rezando el Padrenuestro. Algunos expertos en aviación especulan que, al intentar ganar 2,000 pies de altitud para esquivar una tormenta, la aeronave pudo haber entrado en lo que los pilotos llaman el "rincón del ataúd" (coffin corner): un margen extremadamente estrecho entre la velocidad mínima y máxima segura a gran altitud, donde cualquier desviación puede provocar una entrada en pérdida o la pérdida total de control.El accidente cobró la vida de las nueve personas a bordo, que viajaban desde Austin, Texas, hacia las Bahamas para celebrar el cumpleaños del empresario tecnológico Adam Robinson (45). Junto a él fallecieron su esposa, la ceramista Helen Sharp (40), y sus dos hijos pequeños, Emma (4) y Charlie (2). También perdieron la vida dos amigos de la pareja, Rachael Reed y Charmi Fehr, y la niñera de los niños, Anita Maria Cetina.El estrellazo ocurrió a solo ocho millas del club de campo Mar-a-Lago, donde el expresidente Donald Trump mantiene su residencia. En las últimas semanas, el Servicio Secreto había implementado un entorno de "amenaza elevada", desplegando sistemas de defensa aérea y militar que obligaron a desviar el tráfico aéreo que salía hacia el este del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.A pesar de las especulaciones, Chapman confirmó que no existe ninguna evidencia que conecte el accidente del Learjet con estos sistemas de defensa o la zona de exclusión aérea, calificando la coincidencia como "totalmente fortuita".La NTSB indicó que publicará un informe preliminar sobre los hechos en aproximadamente un mes. No obstante, determinaron que podría tomar más de un año completar la investigación y establecer la causa exacta de este devastador accidente aéreo.