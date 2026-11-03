Investigadores hallan partes de la cola del Learjet 60 a millas del sitio del accidente en Florida

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La NTSB reveló que partes del elevador de cola del Learjet 60 que se estrelló en Florida fueron encontradas a entre 1.3 y 3.8 millas del cráter principal, lo que sugiere que la aeronave comenzó a desintegrarse en el aire antes del impacto. El accidente, que cobró la vida de 9 personas, está siendo investigado con un fuerte enfoque en las condiciones climáticas severas, mientras las autoridades aclaran que el suceso no tiene relación con la zona de exclusión aérea establecida cerca de Mar-a-Lago.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 04:32 PM.
En Internacional y editada el 03/11/2026 04:39 PM.