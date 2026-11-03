Irán despliega vallas publicitarias masivas en Teherán prometiendo "matar" a Trump

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El gobierno de Irán ha intensificado su retórica oficial desplegando enormes vallas publicitarias en Teherán que prometen "matar" al presidente de EE. UU., Donald Trump, en venganza por el asesinato del líder supremo Alí Jamenei el pasado 28 de febrero. Las imágenes, que también muestran al vicepresidente JD Vance y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ensangrentados, coinciden con los esfuerzos diplomáticos para evitar la reanudación de la guerra en Medio Oriente, en medio de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 09:40 AM.
En Internacional y editada el 03/11/2026 09:45 AM.