Irán despliega vallas publicitarias masivas en Teherán prometiendo "matar" a Trump

Irán ha llevado a un nuevo nivel su propaganda oficial con la instalación de enormes vallas y pancartas en puntos neurálgicos de la capital. En la concurrida plaza Enghelab, un cartel de dimensiones gigantescas muestra al presidente Donald Trump entre rejas y con la cabeza gacha, acompañado del mensaje: "Mataremos a Trump".Otra valla cercana presenta una imagen aún más gráfica: Trump, junto al vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, aparecen con los rostros ensangrentados y los trajes desgarrados, sobre un fondo de banderas de Estados Unidos e Israel desgastadas. En la plaza Tajrish, al norte de la ciudad, una exposición al aire libre exhibe pinturas de Trump con el rostro ensangrentado siendo pisoteado o con una bomba cubriéndole la cara, además de una réplica a tamaño real de una celda de prisión donde un actor imita al mandatario estadounidense.Estas exhibiciones de fuerza retórica están directamente ligadas al asesinato del líder supremo Alí Jamenei, ocurrido el 28 de febrero en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel, evento que desencadenó la actual guerra en Medio Oriente. Decenas de personas se han reunido en las plazas ondeando banderas rojas y portando pancartas con leyendas como "Habrá sangre", exigiendo venganza por la muerte del líder espiritual y político de la República Islámica.Este despliegue propagandístico ocurre en un momento de alta tensión diplomática. En los últimos días, se han intensificado los esfuerzos internacionales para llevar a Teherán y Washington a la mesa de negociaciones y evitar la reanudación de los combates, los cuales se han extendido por la región y han impulsado al alza los precios del combustible a nivel mundial.Paralelamente, Donald Trump ha sugerido que podría haber un acuerdo, un mensaje que llega en medio de la campaña por las elecciones legislativas de medio mandato celebradas este martes en Estados Unidos. El descontento de los votantes estadounidenses ha sido alimentado, en parte, por el prolongado conflicto con Irán, lo que añade una capa de presión doméstica a la administración para buscar una salida diplomática.Las vallas y murales patrocinados por el Estado no son una novedad en Irán. Desde la revolución islámica de 1979, el gobierno ha utilizado este recurso visual de manera sistemática para honrar a sus aliados, celebrar a figuras militares y enviar mensajes políticos directos a sus adversarios, en particular a Estados Unidos e Israel. Sin embargo, la crudeza y el tamaño de las recientes instalaciones reflejan la profundidad del resentimiento y la escalada retórica en medio de un conflicto regional que continúa sin resolverse.