OpenAI despliega un Centro de Operaciones Electorales para combatir la desinformación en EE. UU.

En el marco de los comicios de este martes 3 de noviembre, OpenAI ha puesto en marcha su Election Operations Center (Centro de Operaciones Electorales). Esta iniciativa reunirá a cientos de empleados de diversas áreas de la compañía quienes monitorearán en tiempo real cualquier intento de interferencia, campañas de desinformación, contenidos engañosos y el uso indebido de sus modelos de inteligencia artificial.Según reportó el portal POLITICO, el centro comenzó a operar esta semana y permanecerá activo hasta que se contabilicen todos los votos. Entre sus tareas principales estará atender reportes sobre comportamientos inesperados de los modelos y posibles incumplimientos de las políticas de la plataforma, con el objetivo de impedir que sus sistemas sean utilizados para fabricar imágenes, audios y videos falsos (deepfakes) que puedan confundirse con registros reales o manipular la percepción de los votantes.Una de las medidas técnicas más destacadas que implementará OpenAI es la llamada cartoonification o caricaturización. Esta función actúa como un filtro de seguridad: si un usuario solicita generar una fotografía realista de una fila de personas en un centro de votación que en realidad no existe, ChatGPT transformará la petición en una ilustración caricaturesca, en lugar de producir una imagen fotorrealista que parezca un registro documental falso.Esta medida ha recibido el respaldo de expertos. En un informe reciente, el Brennan Center evaluó seis de las herramientas de inteligencia artificial más populares del mercado y destacó a ChatGPT como la única que ha mostrado avances significativos y efectivos en la lucha contra la desinformación electoral.Además de la moderación de contenido, el centro de operaciones supervisará dos acuerdos clave anunciados por la compañía para fomentar la información veraz: