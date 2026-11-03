OpenAI despliega un Centro de Operaciones Electorales para combatir la desinformación en EE. UU.

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Con motivo de las elecciones intermedias en Estados Unidos, OpenAI ha activado un Centro de Operaciones Electorales integrado por cientos de empleados para monitorear en tiempo real y prevenir el uso indebido de herramientas como ChatGPT en campañas de desinformación. La compañía implementa medidas innovadoras como la "caricaturización" de imágenes sensibles y establece alianzas estratégicas con Democracy Works y Associated Press para garantizar el acceso a información veraz durante la jornada electoral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 10:02 AM.
En Internacional y editada el 03/11/2026 10:10 AM.