Trump anuncia el fin de la ayuda anual de 4.000 millones de dólares a Israel

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El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos suspenderá la ayuda anual de 4.000 millones de dólares a Israel a finales de este año, tras llegar a un acuerdo con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Trump argumentó que Israel ya no necesita estos fondos y que la ayuda se ha convertido en un blanco político fácil para los candidatos demócratas, aunque aclaró que Washington continuará con la venta de armas y podría reanudar la asistencia si las circunstancias lo requieren.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/11/2026 10:54 AM.
En Internacional y editada el 03/11/2026 11:00 AM.