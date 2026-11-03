Trump anuncia el fin de la ayuda anual de 4.000 millones de dólares a Israel

Durante una entrevista en Fox and Friends, el presidente Donald Trump reveló que él y el primer ministro Benjamin Netanyahu acordaron detener la transferencia de 4.000 millones de dólares anuales. Trump justificó la decisión afirmando que Israel es un "país próspero" que ya no necesita este apoyo financiero.Además, el mandatario señaló que la ayuda se ha convertido en un punto de contención utilizado por la izquierda y candidatos demócratas, como el aspirante al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, quien ha sido un vocal crítico de Israel. "La izquierda utiliza el pago de 4.000 millones de dólares como una señal de injusticia, y no podemos permitir que eso suceda", declaró Trump, añadiendo que Netanyahu fue "muy comprensivo" al respecto y que, de hecho, fue el primer ministro quien inició la conversación sugiriendo que "sería apropiado no recibir ayuda".A pesar del corte de la ayuda directa, Trump enfatizó que Estados Unidos seguirá vendiendo armas a Israel y que la asistencia financiera podría reanudarse en el futuro si las circunstancias cambian, recordando que Israel ha sido un "gran aliado".Este anuncio marca un cambio significativo respecto al acuerdo de seguridad sin precedentes firmado en 2016 por el expresidente Barack Obama, que estipulaba 38.000 millones de dólares en una década (3.800 millones anuales). Dicho acuerdo establecía que la capacidad de Israel para gastar parte de los fondos en productos militares propios se eliminaría gradualmente, obligando eventualmente a que todo el dinero se gastara en la industria militar estadounidense.Netanyahu ha mencionado en el pasado su deseo de reducir gradualmente (taper off) la ayuda militar estadounidense en los próximos 10 años, una medida que ya había descrito como "en proceso".Sin embargo, expertos y analistas señalan que eliminar esta asistencia directa conlleva complicaciones. Por un lado, existen obligaciones históricas derivadas de los Acuerdos de Paz de Camp David con Egipto, que requieren que Estados Unidos brinde asistencia de seguridad tanto a Israel como a Egipto. Por otro lado, gran parte de la ayuda se otorga como Financiamiento Militar Extranjero (FMF), un mecanismo que entrega el dinero a Israel con la condición de que lo gaste en armamento producido en EE. UU., inyectando esos fondos de regreso a la economía y a los contratistas de defensa estadounidenses. A menos que Israel planee comprar la misma cantidad de material bélico por otros medios, los contratistas de defensa de EE. UU. podrían ver un impacto económico.Estudios académicos recientes, publicados en el segundo aniversario del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, revelan que bajo las administraciones de Joe Biden y Donald Trump, Estados Unidos ha proporcionado al menos 21.700 millones de dólares en asistencia militar a Israel desde el inicio de la guerra en Gaza.Otro estudio del proyecto Costs of War de la Universidad de Brown indicó que, en los últimos dos años, EE. UU. ha gastado aproximadamente 10.000 millones de dólares adicionales en ayuda de seguridad y operaciones militares en el amplio Oriente Medio, ofreciendo uno de los registros más completos sobre el costo del involucramiento estadounidense en la región.