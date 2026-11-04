JD Vance condena la guerra de Trump en Irán y la atribuye a la derrota republicana en las elecciones

En un mensaje contundente publicado este miércoles por la mañana, el vicepresidente JD Vance lanzó una dura crítica contra la guerra del presidente en Irán, enumerando las razones por las que el partido perdió el control del Senado. "La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", afirmó Vance, enviando un fuerte mensaje a los partidarios del conflicto para que asuman la responsabilidad de haber empujado a Estados Unidos a actuar en Oriente Medio.El vicepresidente desafió a los defensores de la guerra a ser honestos sobre sus consecuencias políticas: "Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado durante los próximos 6 años fue un precio que valió la pena pagar, háganlo. Estén de acuerdo o no, al menos eso es honesto", escribió.Citando a sus encuestadores de mayor confianza, Vance reveló que, aunque los votantes de Trump acudieron a las urnas, muchos enviaron un mensaje claro de descontento al Partido Republicano. "Me sentía negativo antes del martes, pero incluso yo me sorprendí con esto", confesó. Según los datos presentados por el vicepresidente, los simpatizantes de Trump querían poner fin a la guerra en Irán, enfocarse en el costo de vida y la inflación, y cambiar la relación del país con Israel, volviendo a poner la prioridad en "Estados Unidos primero". Vance apeló directamente a los votantes republicanos para que le den al partido otra oportunidad de cara al futuro del movimiento MAGA.A pesar de ser un firme defensor de las políticas de deportación de la administración Trump, el vicepresidente insistió en que la "amnistía" para inmigrantes indocumentados no es la solución. "Estoy abierto a la idea de que deberíamos cambiar la aplicación de la ley, enfocándonos más, por ejemplo, en las empresas que contratan mano de obra ilegal. Pero cualquiera que promueva la amnistía les está mintiendo", señaló, condenando lo que describió como una inevitable manipulación por parte de los expertos políticos sobre el tema.Vance concluyó su mensaje expresando que sigue teniendo "esperanza" en el futuro del país e instó a los seguidores de Trump enojados a mantenerse involucrados en la política. "A las personas que están furiosas y quieren decir 'se los dije': tienen razón, nos lo dijeron. Lleven esa energía a elegir republicanos que compartan su visión del mundo. A los que simplemente están enojados por los resultados, deberían estarlo. Tomemos esa ira y volvamos al trabajo de salvar a nuestro país", finalizó.