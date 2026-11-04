JD Vance condena la guerra de Trump en Irán y la atribuye a la derrota republicana en las elecciones

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El vicepresidente JD Vance condenó enérgicamente la guerra en Irán del presidente Donald Trump en una extensa publicación en X, atribuyendo las pérdidas del Partido Republicano en las recientes elecciones de medio mandato a este conflicto. Vance instó a los votantes a exigir un retorno a la prioridad de "Estados Unidos primero", enfocarse en la economía y rechazar la amnistía migratoria, haciendo un llamado a canalizar el descontento para recuperar el control político en el futuro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/11/2026 09:38 AM.
En Internacional y editada el 04/11/2026 09:43 AM.