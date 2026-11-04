TIME dedica su portada a la derrota de Trump y el control demócrata del Congreso tras las elecciones

La revista TIME ha dedicado la portada de su nueva edición a la debacle electoral sufrida por el Partido Republicano y el presidente Donald Trump. La imagen muestra al mandatario en blanco y negro, con la boca cubierta por el icónico adhesivo “I voted” (Yo voté), enmarcada en el tradicional borde rojo de la publicación. Esta metáfora visual simboliza el contundente mensaje de silencio y rechazo enviado por los votantes estadounidenses en las urnas, dejando a Trump frente a un horizonte político incierto con el Congreso en su contra y numerosos frentes abiertos.A partir del 3 de enero, la oposición demócrata controlará ambas cámaras del Congreso con una cómoda mayoría y un claro viraje a la izquierda. En el Senado, los demócratas contarán con al menos 54 senadores de un total de 100 (con dos puestos aún en disputa en Misisipi y Alaska), mientras que en la Cámara de Representantes se proyecta que superen los 250 escaños de los 435 totales, según proyecciones del New York Times.El rechazo a los republicanos trascendió el ámbito legislativo. De las 36 gubernaturas en juego, los demócratas ganaron más de la mitad, logrando victorias inesperadas y simbólicas. Destacan el triunfo en Texas, que será gobernado por la hispana Gina Hinojosa, y en Georgia, donde una mujer negra, Keisha Lance Bottoms, ganó la gubernatura por primera vez. En varios estados, el Partido Demócrata logró un barrido completo, quedándose con el cargo de gobernador y el control de ambas cámaras legislativas estatales.El electorado confirmó su cólera e impaciencia ante el alto precio de la gasolina, la inflación, el incremento incesante de los gastos sanitarios, los créditos inmobiliarios prohibitivos y la impopular guerra en Oriente Medio (Irán). Todd Belt, politólogo de la Universidad George Washington, calificó estos resultados como "un fuerte rechazo a Donald Trump y a sus políticas".El propio Trump reconoció parcialmente el impacto del conflicto, declarando a Fox que la derrota "en parte se debió a Irán", aunque defendió las acciones de su administración. De cara al futuro, este tsunami azul insufla ánimos al Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2028. La victoria incorpora nuevos rostros al Congreso que aportan esperanza a la base progresista, como James Talarico, nuevo senador por Texas, y reafirma la posición de figuras veteranas como la representante por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, a quien varios observadores ya ven como una potencial candidata en las próximas primarias presidenciales.