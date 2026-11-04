TIME dedica su portada a la derrota de Trump y el control demócrata del Congreso tras las elecciones

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La revista TIME dedicó su portada a la contundente derrota del Partido Republicano y del presidente Donald Trump en las elecciones intermedias de 2026, simbolizada con una imagen del mandatario con la boca tapada por un adhesivo de "Yo voté". Los demócratas aseguraron el control de ambas cámaras del Congreso y lograron victorias históricas en gubernaturas clave como Texas y Georgia, impulsados por el rechazo ciudadano a la inflación, el costo de vida y la impopular guerra en Oriente Medio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/11/2026 11:11 AM.
En Internacional y editada el 04/11/2026 11:18 AM.