Tiroteo en un campus de Citibank en Florida deja dos muertos tras un ataque "dirigido" con armas

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Un letal tiroteo se registró este miércoles al mediodía en un campus corporativo de Citibank en Brandon, Florida, dejando un saldo de al menos dos muertos, incluida la víctima y el atacante. Las autoridades informaron que el sospechoso estrelló un vehículo contra el edificio y abrió fuego con una escopeta y una pistola en lo que describieron como un "incidente dirigido" que involucraría a un proveedor externo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/11/2026 12:28 PM.
En Internacional y editada el 04/11/2026 12:35 PM.