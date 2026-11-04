Tiroteo en un campus de Citibank en Florida deja dos muertos tras un ataque "dirigido" con armas

El violento incidente ocurrió alrededor del mediodía del miércoles en las instalaciones de Citibank ubicadas en Brandon, a las afueras de Tampa. Según los reportes preliminares y el audio de la radio de la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough, un vehículo de color gris se estrelló intencionalmente contra uno de los edificios del campus. Inmediatamente después, un atacante armado con una escopeta y una pistola descendió del auto y comenzó a disparar.El ataque provocó el pánico y la evacuación inmediata de decenas de trabajadores. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, donde se registraron escenas dramáticas con paramédicos trasladando rápidamente camillas hacia la zona del siniestro para atender a los afectados.Las autoridades confirmaron el fallecimiento de al menos dos personas. Una de las víctimas, cuya identidad no ha sido revelada, fue localizada herida y sangrando en el área de la cafetería, pero lamentablemente perdió la vida a causa de las heridas de bala. El sospechoso del ataque también murió en el lugar de los hechos, aunque los informes oficiales aún no detallan si fue abatido por las fuerzas del orden o si se quitó la vida.Los investigadores describieron el suceso como un "incidente dirigido" (targeted incident), lo que sugiere que el atacante tenía un objetivo específico y no se trató de un acto de violencia aleatorio. Fuentes cercanas a la investigación revelaron al New York Post que el tiroteo estaría vinculado a un proveedor o contratista externo (vendor) de la institución financiera, y no involucraría directamente a empleados de plantilla de Citibank.Las autoridades continúan en la escena asegurando el perímetro y realizando las pesquisas correspondientes para determinar la identidad del atacante, su posible relación con la víctima y las motivaciones exactas detrás de este letal suceso en un entorno corporativo.