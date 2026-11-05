Devastador incendio en un edificio de apartamentos en Brooklyn deja seis muertos y siete heridos

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Un incendio de tres alarmas en un edificio residencial de dos pisos en Sunset Park, Brooklyn, dejó un saldo de seis personas muertas y siete heridas la madrugada del jueves 5 de noviembre de 2026. Más de 200 bomberos del FDNY respondieron a la emergencia, en la que se investiga la posible implicación de una batería de iones de litio. El alcalde Zohran Mamdani destacó el preocupante aumento de este tipo de incidentes y aseguró el apoyo inmediato a los residentes desplazados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/11/2026 09:20 AM.
En Internacional y editada el 05/11/2026 09:22 AM.