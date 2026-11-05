Devastador incendio en un edificio de apartamentos en Brooklyn deja seis muertos y siete heridos

El devastador incendio fue reportado alrededor de la 1:30 a.m. del jueves, cuando las llamas arrasaron un edificio residencial de dos pisos en el vecindario de Sunset Park, según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). Imágenes capturadas en el lugar mostraron las llamas consumiendo la propiedad y saliendo por las ventanas, provocando que los cristales estallaran.Más de 200 bomberos respondieron a la llamada y, aproximadamente una hora después, lograron extinguir el fuego. Lamentablemente, el saldo fue de seis personas fallecidas (cuatro pronunciadas muertas en la escena y dos que fallecieron posteriormente en el hospital) y siete heridos, entre ellos cuatro civiles y tres bomberos. Las identidades de las víctimas y el estado de salud de los heridos civiles aún no han sido revelados.Oficiales de materiales peligrosos (Hazmat) fueron desplegados en el lugar debido a la presencia de una batería de iones de litio, un dispositivo recargable que puede incendiarse si se sobrecalienta. Aunque aún no se ha identificado como la causa definitiva del incendio, el medio Gothamist reportó que este elemento es una línea de investigación activa.El alcalde Zohran Mamdani abordó este problema creciente durante su comparecencia en la escena, señalando que los incendios relacionados con bicicletas eléctricas y baterías de litio han aumentado a más de 400 incidentes solo en lo que va de este año. "Son algo que puede causar que las personas pierdan sus vidas, así como sus medios de subsistencia. Estamos analizando todas las vías posibles para mantenerlos a salvo", declaró.Luis Ramos, un vecino de 54 años que vive al otro lado de la calle, describió la escena como "una foguera fuera de control", con llamas de color naranja brillante saliendo por todas partes. "Quienquiera que estuviera ahí, ni siquiera tuvo tiempo de salir. No había un solo lugar en ese edificio del que no salieran llamas", relató, añadiendo que fue testigo de un cuerpo carbonizado en la escena. Ramos expresó su dolor por la tragedia, especialmente por ocurrir justo antes de las fiestas navideñas: "En lugar de felicidad, tendrán que enterrar a sus familiares".El alcalde Mamdani elogió el coraje y el trabajo incansable del FDNY, recordando que estos bomberos arriesgan sus vidas diariamente para salvar a otros. Además, confirmó que las personas desplazadas por el incendio han sido trasladadas a hoteles con la asistencia de la Cruz Roja, enfatizando que la ciudad debe brindar apoyo no solo en el momento del desastre, sino también en la recuperación posterior.Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, también se pronunció sobre la tragedia, instando a tomar medidas más contundentes: "Se debe hacer más para fomentar y exigir prácticas de almacenamiento seguro. Mi corazón está con las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida, y rezo por la completa recuperación de los heridos". Mientras las investigaciones continúan, la ciudad de Nueva York permanece de luto por esta devastadora pérdida.