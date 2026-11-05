Los mercados de EE. UU. pierden 2.5 billones de dólares tras la victoria demócrata

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Las bolsas de valores de Estados Unidos sufrieron una caída histórica de 2.5 billones de dólares tras la victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias. El sector tecnológico y de inteligencia artificial fue el más golpeado, ante el temor de que el nuevo Congreso imponga regulaciones más estrictas y frene la construcción de centros de datos. Elon Musk registró pérdidas patrimoniales de 152.000 millones de dólares, mientras que el índice Nasdaq entró formalmente en territorio de corrección.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/11/2026 12:47 PM.
En Internacional y editada el 05/11/2026 01:26 PM.