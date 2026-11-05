Los mercados de EE. UU. pierden 2.5 billones de dólares tras la victoria demócrata

Los mercados financieros estadounidenses experimentaron una "carnicería financiera" este jueves, con el índice S&P 500 cayendo un 3.5% tras la apertura, en camino a su peor caída desde que el presidente Donald Trump sacudió los mercados globales en abril de 2025 con sus aranceles del "Día de la Liberación". El índice tecnológico Nasdaq Composite cayó casi un 5%, entrando firmemente en territorio de corrección tras las disminuciones graduales de las últimas cuatro semanas.Las empresas vinculadas a la inteligencia artificial, los centros de datos y los microchips fueron las más afectadas. Fabricantes como Nvidia y Broadcom perdieron más del 9% en las primeras horas de negociación, mientras que Qualcomm se desplomó un 14%. El fondo cotizado iShares Semiconductor (SOXX) cayó un 11%, registrando su mayor pérdida intradía desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.El detonante principal de la venta masiva fue la victoria demócrata, que les otorga el control del Senado y la Cámara de Representantes a partir de enero de 2027. Los líderes demócratas han anunciado que planean adoptar una línea más dura en la regulación de la IA, con prioridades que incluyen pruebas de seguridad obligatorias, supervisión federal de modelos avanzados, restricciones a la expansión de centros de datos y protecciones contra el aumento de las tarifas eléctricas.Este temor se vio reforzado por una ola de medidas electorales locales en todo el país, donde los votantes respaldaron abrumadoramente iniciativas para restringir o prohibir la construcción de nuevos centros de datos, ya sea mediante moratorias, límites de consumo energético o requisitos de aprobación comunitaria.Un notable perdedor en esta jornada fue Elon Musk, quien invirtió casi 500 millones de dólares apoyando a candidatos republicanos en estas elecciones intermedias. Las acciones de su empresa de automóviles eléctricos, Tesla, cayeron casi un 12% (acumulando una caída del 15% en dos días), lo que eliminó unos 39.400 millones de dólares de su fortuna. A esto se suma que las acciones de SpaceX han bajado más del 12% desde las elecciones, representando 113.000 millones de dólares en pérdidas. En conjunto, Musk ha sufrido 152.000 millones de dólares en pérdidas patrimoniales en papel desde que se conocieron los resultados electorales.Analistas financieros señalan que la debacle electoral no creó un nuevo miedo, sino que fue la chispa que derribó un castillo de naipes que ya era inestable. Jakub Rochlitz, analista de eToro, destacó que los decepcionantes números de crecimiento de empresas como Anthropic y OpenAI a principios de octubre ya habían hecho al mercado más sensible a las noticias negativas.A esto se suma un nivel récord de apalancamiento. La "deuda marginal" (dinero prestado para financiar inversiones) alcanzó un máximo histórico de 1.5 billones de dólares en junio, un 50% más que el año anterior. Según datos de la Reserva Federal, los hogares estadounidenses tienen un récord del 48% de sus activos financieros en acciones, superando ampliamente el 38.7% registrado en el pico de la burbuja puntocom.Mientras el mercado intenta descifrar el impacto real que tendrán los demócratas en la expansión de la IA, los expertos advierten que las próximas señales clave serán las previsiones de gasto de capital de las grandes tecnológicas y si estas comienzan a desplazar sus futuros proyectos de infraestructura fuera de Estados Unidos, hacia Asia o Medio Oriente.