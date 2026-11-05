Nueva ola de falsas amenazas de bomba paraliza vuelos y aeropuertos en toda Europa

La jornada comenzó con la confirmación de que un avión que cubría la ruta entre Dublín y Roma fue desviado de su trayectoria por una alerta de bomba sobre el espacio aéreo francés. La aeronave aterrizó sin incidentes en la base aérea de Évreux, con 151 pasajeros y seis miembros de la tripulación, donde equipos de artificieros realizaron las comprobaciones de rigor.Asimismo, tres vuelos de la aerolínea Ryanair con destino a Bulgaria, con salidas desde Madrid, Londres y Copenhague, se vieron afectados por estas amenazas. Los vuelos desde Madrid y Copenhague aterrizaron a la hora prevista en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía, donde los pasajeros fueron evacuados y el equipaje inspeccionado. El vuelo procedente de Londres fue desviado al aeropuerto de Plovdiv, a 120 kilómetros de Sofía, sometido a los mismos estrictos protocolos de seguridad.La aerolínea Finnair confirmó que dos de sus vuelos que conectaban Helsinki con Roma y Viena recibieron amenazas de bomba, aunque ambos aterrizaron con normalidad. El vuelo AY1761, con 144 pasajeros, aterrizó en Roma escoltado por cazas italianos, y las autoridades locales inspeccionaron el avión sin hallar nada sospechoso. Por su parte, el vuelo AY1471 de Helsinki a Viena, operado por la compañía danesa Jettime, aterrizó sin problemas en la capital austríaca.En Viena también aterrizó de emergencia un vuelo de Wizz Air que cubría la ruta Milán Malpensa-Varsovia debido a otra amenaza, aunque el aeropuerto continuó operando con normalidad. De manera similar, el Servicio Rumano de Inteligencia informó que la torre de control del Aeropuerto Internacional de Bucarest fue alertada sobre un avión de Wizz Air que volaba de Milán a la capital rumana con 182 pasajeros y siete tripulantes; los pasajeros desembarcaron y un equipo de artificieros revisó el aparato.La ola de incidentes se extendió a otros puntos del continente. En Praga, cuatro aviones que habían recibido amenazas de bomba aterrizaron como estaba previsto en la capital checa, y la Policía confirmó que no se encontraron objetos sospechosos.En Bruselas, un avión de pasajeros de la compañía polaca LOT aterrizó en seguridad en el aeropuerto de Zaventem tras recibir una "alerta sospechosa", requiriendo medidas adicionales. En el aeropuerto de Chopin de Varsovia, una de las pistas tuvo que ser cerrada temporalmente debido a una posible amenaza en otro vuelo de LOT con destino a París; tras aplicar los procedimientos de inspección, la amenaza no fue confirmada. Finalmente, el aeropuerto de Copenhague registró una incidencia identificada como falsa alarma, lo que obligó a desplegar efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas de Dinamarca especializados en desactivación de explosivos.A pesar de la magnitud de los dispositivos de seguridad desplegados en al menos ocho países europeos, el Ministerio de Transportes y las autoridades locales han confirmado que no se han encontrado artefactos explosivos en ninguno de los aviones afectados. Estos incidentes se suman a las alertas registradas el martes, consolidando una tendencia de falsas alarmas que buscan saturar y probar los protocolos de seguridad del espacio aéreo europeo.