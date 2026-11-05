Nueva ola de falsas amenazas de bomba paraliza vuelos y aeropuertos en toda Europa

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Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba ha afectado a al menos una docena de vuelos y aeropuertos en países como Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia y Dinamarca. A pesar de la activación de amplios dispositivos de seguridad, que incluyeron desvíos a bases aéreas, escoltas de cazas y revisiones de artificieros, las autoridades confirmaron que no se encontraron artefactos explosivos en ninguna de las aeronaves intervenidas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/11/2026 09:03 AM.
En Internacional y editada el 05/11/2026 09:07 AM.