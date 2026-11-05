Pareja muere ahogada en un accidente de kayak en el río Salt de Arizona

Cindy Bowers, de 68 años, y Anthony Beringer, de 59, fueron encontrados sin vida bajo el agua después de quedar varados en el río Salt el 31 de octubre, según informaron las autoridades al medio local Fox 10. La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO) recibió un reporte alrededor de la 1:30 p.m. sobre un hombre gritando en la región baja del río. Se cree que sus gritos eran un desesperado intento de alertar a las personas de que su esposa estaba en peligro y no sabía nadar.Los agentes llegaron a la escena para ayudar a la pareja, pero al llegar ya no eran visibles en la superficie. Las autoridades encontraron primero el cuerpo de la mujer alrededor de las 2:11 p.m. Inmediatamente continuaron con la búsqueda y localizaron el cuerpo del hombre río arriba aproximadamente 45 minutos después.La MCSO señaló que la pareja no llevaba puestos chalecos salvavidas mientras navegaba río abajo en un kayak inflable. Tras el accidente, las autoridades publicaron una advertencia en redes sociales instando al público a tener extrema precaución y mantenerse alejado del tramo inferior del río Salt.El Proyecto del Río Salt (SRP, por sus siglas en inglés) ha estado liberando niveles de agua más altos de lo normal para gestionar el caudal. Debido a las fuertes lluvias en Arizona durante el fin de semana de Halloween, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una "advertencia de inundación" que permanece vigente hasta el 7 de noviembre en las áreas circundantes al río.Para ayudar a controlar el agua de la inundación y evitar desbordamientos, el SRP liberó agua adicional de las presas Bartlett y Stewart Mountain con el fin de hacer espacio en los embalses."El aumento del caudal puede crear corrientes peligrosas y condiciones que cambian rápidamente", advirtió la MCSO. "Además, las fuertes lluvias en todo el condado pueden causar inundaciones y que el agua fluya a través de las carreteras. ¡Nunca intente conducir o caminar a través de agua en movimiento. Por favor, tenga precaución y manténgase a salvo!".Las muertes de la pareja siguen bajo investigación por parte de la policía, mientras las autoridades continúan monitoreando los niveles del río y exhortando a los residentes y turistas a respetar las advertencias de seguridad.