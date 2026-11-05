Pareja muere ahogada en un accidente de kayak en el río Salt de Arizona

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Una pareja de esposos, Cindy Bowers (68) y Anthony Beringer (59), falleció tras quedar varada en un kayak inflable en el río Salt, en Arizona, el pasado 31 de octubre. Las autoridades confirmaron que la pareja no llevaba puestos chalecos salvavidas y emitieron una urgente advertencia a la población sobre los peligrosos niveles de agua y las corrientes fuertes, provocados por las intensas lluvias y la liberación controlada de agua de las presas locales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/11/2026 08:56 AM.
En Internacional y editada el 05/11/2026 08:58 AM.