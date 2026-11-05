El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renuncia antes de enfrentar un juicio político

El mandatario paraguayo, Santiago Peña, anunció su renuncia a la presidencia de la República este jueves, pocas horas antes de que la Cámara de Diputados debatiera una propuesta de juicio político en su contra. La acusación, respaldada por 35 legisladores de la oposición y disidentes del oficialismo, invoca el artículo 225 de la Constitución Nacional, señalando al gobernante de un "grave y sistemático mal desempeño de sus funciones" con el objetivo de retirar su investidura, a apenas tres años de haber asumido el poder en agosto de 2023.En un giro decisivo, el oficialista Partido Colorado, liderado por el exmandatario y mentor de Peña, Horacio Cartes, respaldó públicamente el proceso de destitución. A través de la red social X, Cartes justificó la medida "a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República", dejando al presidente sin el respaldo de su propia fuerza política en el momento más crítico.El detonante de la crisis fue la intervención y posterior proceso de resolución ordenado el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP) contra Ueno Bank. La entidad emisora detectó que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante un proceso de regularización.El colapso de esta entidad tiene un alcance masivo: cuenta con 2,94 millones de clientes en un país de apenas 6,1 millones de habitantes. La situación se agrava al confirmarse que la entidad, que patrocinaba equipos locales de fútbol y eventos como una etapa del Mundial de Rally, recibió millonarios recursos de diversas instituciones del Estado durante la gestión de Peña, generando una profunda incertidumbre y reclamos por parte de los usuarios preocupados por sus ahorros.La magnitud de la crisis financiera y política ha obligado al mandatario a suspender de manera abrupta su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en Madrid.Con la renuncia de Peña presentada antes de la votación en el Congreso, Paraguay enfrenta ahora un complejo proceso de transición y una profunda crisis de confianza en su sistema financiero, mientras los legisladores deberán definir los siguientes pasos constitucionales para garantizar la estabilidad institucional del país.