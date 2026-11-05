El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renuncia antes de enfrentar un juicio político

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre de 2026, justo antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso. La crisis política estalló tras la intervención de Ueno Bank, una entidad privada vinculada al mandatario que recibió millonarios fondos públicos y fue cerrada por el Banco Central por graves problemas de solvencia, afectando a casi 3 millones de clientes y obligando a Peña a cancelar su participación en la Cumbre Iberoamericana en Madrid.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/11/2026 12:15 PM.
En Internacional y editada el 05/11/2026 12:17 PM.