Tormenta masiva azota 23 estados de EE. UU. con inundaciones y prepara el terreno para un colapso

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Un gigantesco sistema de tormentas atraviesa 23 estados de EE. UU., afectando a 120 millones de personas con fuertes lluvias e inundaciones repentinas que ya han forzado evacuaciones en la frontera entre Georgia y Tennessee. El sistema se estancará en la Costa Este hasta el sábado, mientras un inminente colapso del vórtice polar traerá un drástico descenso de temperaturas y posibles nevadas al noreste del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/11/2026 01:36 PM.
En Internacional y editada el 05/11/2026 01:47 PM.