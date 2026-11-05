Tormenta masiva azota 23 estados de EE. UU. con inundaciones y prepara el terreno para un colapso

Las fuertes precipitaciones han comenzado a azotar el sureste del país, desencadenando alertas de inundaciones repentinas potencialmente mortales a lo largo de la frontera entre Georgia y Tennessee. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre una "situación particularmente peligrosa", instando a la población a buscar terrenos más altos de inmediato. En condados como Fannin (Georgia) y Polk (Tennessee), cayeron más de seis pulgadas de lluvia durante la madrugada del jueves, lo que provocó el desbordamiento de vías fluviales y la evacuación de viviendas.El sistema de baja presión se desplazará rápidamente hacia el Atlántico Medio y el Noreste a lo largo del jueves, generando tormentas eléctricas en las Carolinas y lluvias constantes desde Virginia hasta Maine. Aproximadamente 120 millones de estadounidenses están en la trayectoria de la tormenta. Los meteorólogos de AccuWeather advierten que el sistema se estancará al llegar a la Costa Este debido a la desaceleración de los vientos atmosféricos y al refuerzo de una onda corta, manteniendo las lluvias más intensas sobre ciudades como Nueva York, Boston, Atlantic City y Hartford hasta el sábado.Además, se ha instado a los conductores a extremar precauciones y evitar las carreteras a menos que sea para evacuar. Las condiciones extremadamente secas de las últimas tres semanas han provocado una acumulación de aceite y polvo en el pavimento, creando una combinación resbaladiza y peligrosa al mezclarse con la lluvia. El NWS reiteró su mensaje de seguridad: "Dé la vuelta, no se ahogue" al encontrarse con carreteras inundadas, recordando que la mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos.A medida que la tormenta avanza hacia el noreste, los primeros impactos de un colapso del vórtice polar comenzarán a sentirse en Estados Unidos para la noche del viernes. Se espera que las temperaturas desciendan drásticamente a los 40 y 50 grados Fahrenheit, con posibilidad de nieve húmeda en las elevaciones más altas de estados como Maine, New Hampshire, Vermont, Nueva York, Michigan, Ohio y Pensilvania.El vórtice polar es una poderosa banda de vientos que gira en las alturas sobre el Polo Norte, manteniendo el aire extremadamente frío atrapado en el Círculo Polar Ártico. Durante interrupciones importantes como la actual, estos vientos se debilitan o invierten su dirección, desestabilizando la corriente en chorro y provocando que el vórtice se incline y descienda hacia el sur, trayendo un frío amargo a partes de Canadá y el norte de Estados Unidos.