Vladímir Putin condecora con la Medalla Pushkin a Carolina Gaspar

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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, otorgó la Medalla Pushkin a Carolina Gaspar Ramírez, directora de la Casa de Cultura México-Rusia en Puebla, en reconocimiento a su destacada labor en la preservación y difusión de la cultura rusa en el extranjero. La condecoración fue entregada personalmente en una ceremonia en el Kremlin, reafirmando el compromiso de fortalecer los vínculos culturales y humanos entre ambas naciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/11/2026 09:34 AM.
En Internacional y editada el 05/11/2026 09:37 AM.