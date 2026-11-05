Vladímir Putin condecora con la Medalla Pushkin a Carolina Gaspar

El miércoles 4 de noviembre de 2026, el presidente Vladímir Putin condecoró oficialmente a Carolina Gaspar Ramírez en una solemne ceremonia de condecoraciones estatales realizada en el Kremlin, en Moscú. Durante el acto, el mandatario ruso resaltó la importancia de las figuras que trabajan para mantener vivos los vínculos culturales y humanos de Rusia con el resto del mundo."La cultura, las tradiciones y los valores de Rusia unen a numerosas personas en todo el mundo", expresó Putin, quien también valoró los esfuerzos de quienes buscan fortalecer las relaciones humanitarias, empresariales y personales con su país, destacando el trabajo de la directora desde México.La Medalla Pushkin es una condecoración estatal de la Federación Rusa que lleva el nombre del célebre poeta Aleksandr Pushkin. Esta distinción se otorga específicamente a personas que realizan contribuciones significativas para preservar y difundir la cultura, el idioma y las tradiciones rusas fuera de su territorio. En esta ocasión, el reconocimiento premia la labor cultural y educativa que Gaspar Ramírez ha desarrollado de manera constante desde la ciudad de Puebla.Tras recibir la condecoración, Carolina Gaspar Ramírez dirigió un mensaje de gratitud al mandatario y al pueblo ruso. "Agradezco sinceramente al Gobierno y al pueblo de Rusia por esta alta condecoración", manifestó, asegurando que seguirá dedicando sus esfuerzos al fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre México y Rusia. Por su parte, la Embajada de Rusia en México felicitó públicamente a la directora de la Casa de Cultura México-Rusia. La representación diplomática le deseó nuevos logros a ella y a su familia en el continuo desarrollo de su labor cultural, celebrando este hito en la relación bilateral de ambos países.