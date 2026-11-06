La administración Trump mantuvo conversaciones secretas con Irán para gestionar deportaciones

Según documentos obtenidos por The Associated Press (AP) y hechos públicos este jueves 5 de noviembre de 2026, la administración republicana admitió a mediados de octubre tener aviones listos para deportar a ciudadanos iraníes a través de un tercer país no identificado. Los escritos judiciales muestran que se mantuvieron contactos con funcionarios iraníes para presentar documentos de viaje y determinar "posibles vías para la expulsión", a pesar de la hostilidad diplomática y el estado de guerra entre ambas naciones. Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni el Departamento de Estado han respondido a las solicitudes de comentarios sobre estas gestiones.La revelación surge de una demanda presentada por el Fondo Iraní Americano de Defensa Legal (IALDF), que acusa a las agencias migratorias de compartir información confidencial de solicitantes de asilo con el gobierno iraní, violando las normas de inmigración y poniendo en peligro sus vidas. Al menos 12 detenidos iraníes han sido contactados por la Sección de Intereses de Irán (una oficina en la embajada de Pakistán en Washington) sobre un próximo vuelo de deportación a través de ese país.La situación ha generado tal desesperación que uno de los detenidos intentó suicidarse al conocer la noticia y fue trasladado a un centro de detención en Texas, un paso previo común a las expulsiones. Ante esto, la jueza federal Georgiev-Remmel ordenó al gobierno notificar con 24 horas de anticipación cualquier plan finalizado y con cinco días de antelación por escrito antes de ejecutar una deportación, advirtiendo que iniciaría procedimientos por desacato si la administración viola la orden. El Departamento de Justicia argumentó que esta medida funciona en la práctica como una orden judicial restrictiva contra el gobierno.Las deportaciones de iraníes a su país de origen son históricamente raras debido a la falta de relaciones diplomáticas y al alto riesgo de persecución por parte de la teocracia, que reprime enérgicamente cualquier disidencia. Sin embargo, bajo la amplia ofensiva migratoria del segundo mandato de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha presionado agresivamente para expulsar personas incluso a naciones con las que EE. UU. tiene relaciones frías o inexistentes.Para sortear obstáculos diplomáticos con gobiernos que se niegan a recibir a sus propios ciudadanos, la administración ha optado por deportar a migrantes, incluidos iraníes, a terceros países sin conexión con ellos. Durante este mandato, naciones como El Salvador, Costa Rica y Panamá han aceptado deportados desde Washington. En un caso emblemático en junio de 2026, una mujer iraní fue enviada a la República Centroafricana junto a otras dos docenas de migrantes, una práctica que activistas y expertos en derecho internacional denuncian como una violación flagrante de los derechos de los solicitantes de asilo.