La administración Trump mantuvo conversaciones secretas con Irán para gestionar deportaciones

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Documentos judiciales revelan que la administración del presidente Donald Trump sostuvo conversaciones secretas con Irán para gestionar la deportación de ciudadanos iraníes, incluso en medio del estado de guerra entre ambos países. Una jueza federal ha intervenido para exigir notificación previa ante cualquier expulsión, mientras organizaciones de derechos humanos advierten sobre el grave riesgo de persecución y muerte que enfrentan los solicitantes de asilo al ser devueltos a la teocracia iraní o a terceros países sin vínculos con ellos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 09:44 AM.
En Internacional y editada el 06/11/2026 09:49 AM.