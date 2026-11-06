Amenazas de bomba obligan a evacuar redacciones de medios irlandeses en medio de una ola de alertas

Varios medios de comunicación irlandeses se vieron obligados a evacuar a sus empleados el viernes tras recibir amenazas de bomba en sus respectivas redacciones. La policía acudió de inmediato a la sede de RTÉ, la radiotelevisión pública de Irlanda ubicada en Dublín, donde se desplegaron agentes armados para garantizar la seguridad del recinto.Según informaciones publicadas por los propios medios, las evacuaciones también afectaron a las oficinas del periódico Irish Independent, las emisoras de radio Newstalk y Today FM, así como a la cadena de televisión Virgin Media. La presentadora de Newstalk, Claire Byrne, explicó al regresar a la antena que se había aconsejado al personal abandonar el edificio de manera preventiva después de recibir "un mensaje" con la amenaza.Estas amenazas constituyen el último episodio de una serie de alertas registradas en toda Europa, las cuales han afectado principalmente al sector aéreo. El jueves, se registraron amenazas contra cerca de 30 vuelos de pasajeros en todo el continente, lo que obligó a varias aeronaves a realizar aterrizajes de emergencia o no programados. Hasta el momento, ningún grupo o individuo ha reivindicado la autoría de estas amenazas, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre el origen y los motivos de esta campaña de intimidación.Las autoridades irlandesas han elevado el nivel de precaución. El vice primer ministro, Harris, calificó la situación como "grave y en constante evolución", añadiendo que "las fuerzas de seguridad y los expertos en ciberseguridad se están tomando este asunto muy en serio".La ola de amenazas llega en un momento de alta sensibilidad política, justo antes de que Dublín acoja la próxima semana dos jornadas de reuniones de alto nivel de la Unión Europea. Mientras los equipos forenses y de ciberseguridad trabajan para rastrear el origen de las comunicaciones hostiles, los medios afectados han comenzado a reanudar sus operaciones de forma escalonada, una vez que las autoridades han declarado las instalaciones como seguras.