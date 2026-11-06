Amenazas de bomba obligan a evacuar redacciones de medios irlandeses en medio de una ola de alertas

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Varios medios de comunicación en Irlanda, incluida la radiotelevisión pública RTÉ, fueron evacuados tras recibir amenazas de bomba en sus instalaciones. Las autoridades desplegaron agentes armados y equipos de expertos en seguridad y ciberseguridad para investigar los hechos. Este incidente se enmarca en una ola de alertas que ha afectado a decenas de vuelos en toda Europa y ocurre justo antes de unas reuniones de alto nivel de la Unión Europea programadas en Dublín.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 09:20 AM.
En Internacional y editada el 06/11/2026 09:27 AM.