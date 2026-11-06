La Casa Blanca asegura que los demócratas fracasarán en revertir el legado de Trump

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La Casa Blanca emitió un mensaje desafiante asegurando que el Partido Demócrata fracasará en sus intentos por revertir el legado del presidente Donald Trump, tras la victoria arrolladora de la oposición en las elecciones intermedias de 2026, donde conquistó ambas cámaras del Congreso. Mientras Trump atribuye la derrota republicana a que su nombre no estaba en la boleta, las encuestas apuntan a un voto de castigo por la inflación y la impopular guerra de Irán, anticipando una intensa guerra legislativa entre vetos presidenciales e investigaciones demócratas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 08:50 AM.
En Internacional y editada el 06/11/2026 08:56 AM.