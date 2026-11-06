Demócratas investigarán a Trump por usar la IA Grok de Elon Musk para capturar a Maduro

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La nueva mayoría demócrata en el Congreso de EE. UU. prepara una investigación sobre cómo el presidente Donald Trump utilizó el chatbot de inteligencia artificial Grok, creado por Elon Musk, para planificar la operación militar que capturó a Nicolás Maduro en Caracas. Los legisladores acusan al mandatario de violar la Constitución al eludir al Congreso en decisiones de guerra y advierten sobre los graves riesgos de seguridad nacional que implica delegar decisiones presidenciales a modelos de IA corporativos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 08:56 AM.
En Internacional y editada el 06/11/2026 09:05 AM.