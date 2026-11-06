Según reportes de The Washington Post y Time, las sesiones de planificación ocurrieron en el Despacho Oval en diciembre de 2025, cuando Elon Musk regresó a la Casa Blanca para una reunión clandestina, unos siete meses después de haberse alejado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Durante horas, Trump interrogó a Grok sobre su presidencia, su legado y, específicamente, sobre cómo reaccionarían los venezolanos si Estados Unidos capturaba a su presidente. La IA le respondió que Maduro era un "dictador represivo y detestado" cuya caída sería celebrada por muchos en el país. Tras el operativo, Trump quedó convencido de que el chatbot era "ingenioso".A principios de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses irrumpieron en un complejo fortificado en Caracas y capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Tal como predijo la IA, multitudes salieron a las calles de la capital venezolana tras la noticia. Actualmente, Maduro y Flores se encuentran en Nueva York enfrentando cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas en el Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, la operación tuvo un alto costo humano: el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, cifró en más de 100 el número de muertos durante la incursión.La ofensiva demócrata está liderada por los representantes Jamie Raskin y Robert Garcia, quienes en octubre enviaron una carta a Trump exigiéndole preservar cada una de las instrucciones (prompts) que ha introducido en Grok, ChatGPT y Claude durante el ejercicio de sus funciones oficiales, así como las respuestas obtenidas. Los legisladores acusan a Trump de violar la Constitución al eludir al Poder Legislativo, que es el encargado de declarar la guerra. En su carta, subrayaron que el presidente "consultó a Grok, pero no al Congreso", y advirtieron que permitir que las decisiones presidenciales estén influenciadas por chatbots corporativos expone al país a severos riesgos de seguridad nacional.Tras la aplastante victoria demócrata en las elecciones intermedias del 3 de noviembre —donde obtuvieron 54 escaños en el Senado y más de 250 en la Cámara—, Robert Garcia, quien heredará la presidencia del Comité de Supervisión y su poder de citación en enero, lanzó una advertencia directa la noche de los comicios: "Consigan un abogado" (Lawyer up). Con el control de ambas cámaras, los demócratas ahora tienen el músculo investigativo necesario para llevar el hábito privado de Trump con la IA a la sala de audiencias del Congreso.