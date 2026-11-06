Israel en un punto de inflexión: Herzog decidirá entre Netanyahu y Eisenkot tras elecciones

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El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunciará este domingo a quién encargará la formación de un nuevo gobierno, después de que las elecciones del 27 de octubre de 2026 dejaran al país en un empate técnico. Ni el primer ministro Benjamín Netanyahu ni el líder de la oposición, Gadi Eisenkot, lograron una mayoría absoluta, por lo que el respaldo de los partidos árabes, que alcanzaron un número récord de escaños, podría ser determinante en medio de la profunda crisis política y de seguridad que atraviesa el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 09:49 AM.
En Internacional y editada el 06/11/2026 09:54 AM.