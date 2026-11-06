Israel en un punto de inflexión: Herzog decidirá entre Netanyahu y Eisenkot tras elecciones

Tras las elecciones legislativas del 27 de octubre, caracterizadas por una participación inédita en décadas, ni el bloque de derecha y extrema derecha de Benjamín Netanyahu ni el bloque centrista de Gadi Eisenkot consiguieron los votos suficientes para gobernar en solitario. El presidente Isaac Herzog ha mantenido dos días de consultas con los partidos políticos y tiene previsto anunciar este domingo a quién otorgará el mandato para intentar formar una coalición. Mientras se desarrollan estas negociaciones, que podrían extenderse por semanas, Netanyahu continuará ejerciendo como primer ministro en funciones.Un factor clave en este escenario de incertidumbre es el desempeño histórico de los partidos de mayoría árabe, que lograron un número récord de escaños y podrían convertirse en los "reyes" de la coalición si la oposición decide aceptar su apoyo. Ante esta posibilidad, Netanyahu ha acusado a estos partidos de haber "robado" las elecciones, exigiendo una investigación por supuestas financiaciones extranjeras en sus campañas, a pesar de no haber presentado ninguna prueba que respalde sus afirmaciones.A sus 77 años, el mandatario más longevo en la historia de Israel (con más de 19 años en el cargo de forma discontinua) lucha por su supervivencia política. Durante la campaña, apeló a la retórica del "Yo o el caos", presentándose como el único garante de la seguridad del país y contando con el respaldo público del presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, su doctrina de seguridad quedó severamente cuestionada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que reveló fallos en la inteligencia y la disuasión. A esto se suman graves problemas legales: enfrenta un juicio por corrupción en Israel y una orden de arresto internacional de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra en Gaza.Su principal rival, Gadi Eisenkot (66), es un exjefe del Estado Mayor del ejército israelí de línea dura, pero con un perfil más reservado. Su figura ha ganado una enorme autoridad moral tras pagar un precio personal devastador: su hijo de 25 años, Gal Meir, y dos de sus sobrinos murieron en combate durante la guerra en Gaza. Eisenkot, quien renunció al gabinete de guerra en junio de 2024 alegando que Netanyahu subordinaba los objetivos militares a intereses políticos, exige una investigación estatal sobre los fallos del 7 de octubre. Aunque no es un pacifista y respalda las operaciones militares, aboga por reducir las tensiones en Cisjordania, evacuar los puestos de avanzada de colonos no autorizados (principales impulsores de violencia, según grupos de derechos) y aplicar la ley que obliga al servicio militar a la población ultraortodoxa. Además, ha expresado su intención de seguir el plan de Donald Trump para Gaza, manteniendo una postura firme pero buscando una mayor eficacia diplomática y militar que la demostrada en el actual mandato.