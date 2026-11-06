El papa León XIV inicia un exigente viaje de 12 días por Latinoamérica tras su cirugía

El papa León XIV inició su viaje apostólico por Latinoamérica a bordo de un vuelo de Ita Airways, acompañado por la delegación vaticana y 80 periodistas de medios de todo el mundo. El recorrido, que lo llevará por Uruguay, Argentina y Perú, se produce menos de un mes después de que el pontífice se sometiera a una extirpación de cáncer de pulmón.A pesar de la reciente operación, el Vaticano confirmó que no se han tomado medidas médicas adicionales, describiendo al papa como "una persona de 71 años, con una buena salud". No obstante, se reconoce que la intensa carga de trabajo, que contempla 14 vuelos y casi 40 discursos, servirá como una prueba determinante para evaluar su resistencia física.El vuelo papal aterrizó en el aeropuerto internacional de Montevideo, donde fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi. Tras la ceremonia oficial de bienvenida en la Plaza Independencia, el pontífice mantuvo un encuentro con las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, pronunciando su primer discurso en el país.Por la tarde, León XIV se trasladó a la catedral para celebrar las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas. La jornada del sábado incluye un desplazamiento aéreo a Paysandú, donde celebrará una Santa Misa en el Parque París Londres.En la víspera del viaje, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, explicó el profundo sentido pastoral de esta gira. Respecto a Uruguay, Parolin señaló que la secularización de la sociedad, donde más del 40 por ciento de la población se declara sin religión, "es lamentablemente una realidad", pero enfatizó que "esto no altera la misión de la Iglesia: proclamar el Evangelio, en todo tiempo, sigue siendo su tarea, hoy como ayer".Sobre la etapa en Argentina, el cardenal observó que León XIV llega a una tierra que guarda un recuerdo "particularmente vívido" del papa Francisco, recordado con gratitud en toda la Iglesia. Finalmente, Parolin destacó el regreso del pontífice a Perú como un momento muy especial: "Regresa al Perú como Obispo de Roma, Sucesor de Pedro y Pastor de la Iglesia universal, y este es un gran regalo para muchos que lo conocieron y amaron" durante las dos décadas que residió en el país andino antes de su pontificado.