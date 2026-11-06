El papa León XIV inicia un exigente viaje de 12 días por Latinoamérica tras su cirugía

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El papa León XIV comenzó un viaje de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, menos de un mes después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón. Con una agenda que incluye 14 vuelos y cerca de 40 discursos, el Vaticano describe el recorrido como una prueba de resistencia para el pontífice de 71 años. El secretario de Estado, Pietro Parolin, destacó el significado pastoral del viaje, incluyendo el regreso del papa a Perú, donde residió durante dos décadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 09:27 AM.
En Internacional y editada el 06/11/2026 09:30 AM.