Trump designa a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete tras la derrota republicana

Mediante un mensaje en redes sociales, el presidente Donald Trump anunció que Stephen Miller asumirá el cargo de jefe de Gabinete a partir del 9 de noviembre. Miller reemplaza a Susie Wiles, quien hizo historia como la primera mujer en ocupar dicho puesto y quien ha acompañado al mandatario desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.Wiles, quien expresó a través de un comunicado que servir al presidente ha sido "el honor de su vida", destacó los logros de la administración en materia de seguridad fronteriza, recortes de impuestos y fortalecimiento económico. Según el anuncio, la exjefa de Gabinete se incorporará ahora a la "Operación Política" de Trump, manteniendo un rol activo en la estrategia del mandatario.Nacido en 1985 en California, Stephen Miller es considerado una de las figuras clave del nacionalismo dentro del movimiento MAGA (Make America Great Again). A pesar de provenir de una familia de origen judío y progresista, Miller forjó una carrera definida por políticas migratorias y fronterizas de mano dura.Graduado en ciencias políticas por la Universidad de Duke, inició su trayectoria trabajando para la congresista republicana Michele Bachmann y, posteriormente, para el entonces senador Jeff Sessions. Durante sus anteriores gestiones en la Casa Blanca, fue el principal arquitecto de medidas controversiales como el veto a viajeros de países de mayoría musulmana y los repetidos intentos por desmantelar el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), creado por el expresidente Barack Obama en 2012.La designación de Miller se produce en un momento de alta tensión política, apenas tres días después de que el Partido Republicano sufriera su mayor derrota en elecciones de medio mandato desde la década de 1970. En estos comicios, el Partido Demócrata recuperó con holgura la mayoría en ambas cámaras del Congreso, rechazando la agenda del mandatario.Pese a este contundente revés electoral, el nombramiento de Miller envía un mensaje claro: lejos de moderar su discurso o buscar un giro centrista, Trump opta por reforzar su agenda conservadora y de mano dura, colocando a uno de sus aliados más leales y radicales en el centro neurálgico de la operación de la Casa Blanca para lo que resta de su mandato.