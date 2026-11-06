Trump designa a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete tras la derrota republicana

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El presidente Donald Trump nombró a Stephen Miller como el nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca, a partir del 9 de noviembre, en sustitución de Susie Wiles. Este movimiento refuerza la línea dura de la administración en materia migratoria y ocurre apenas tres días después de la histórica derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias, donde los demócratas recuperaron el control del Congreso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 01:48 PM.
En Internacional y editada el 06/11/2026 01:55 PM.