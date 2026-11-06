Trump evalúa reanudar los bombardeos contra Irán mientras su administración se divide

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El presidente Donald Trump sopesa reanudar las operaciones militares contra Irán, aprovechando la cobertura de la luna nueva, mientras su equipo de seguridad nacional se divide entre buscar un acuerdo de paz mediado por Qatar y mantener el bloqueo naval. Esta disyuntiva ocurre justo después de que el Partido Demócrata tomara el control del Congreso, en medio de una crisis energética que elevó el precio de la gasolina a máximos históricos y provocó el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/11/2026 10:06 AM.
En Internacional y editada el 06/11/2026 10:11 AM.