Trump evalúa reanudar los bombardeos contra Irán mientras su administración se divide

El presidente Donald Trump se reunió con su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca el miércoles y el jueves para evaluar el reinicio de las operaciones militares contra Irán. Según múltiples informes, esta fue la primera sesión sobre la guerra desde que los demócratas tomaron el control de ambas cámaras del Congreso el martes.Fuentes cercanas indicaron a Fox News que los oficiales informaron al presidente que este lunes habrá luna nueva en Oriente Medio, lo que dejará el cielo prácticamente sin luz lunar, proporcionando el tipo de cobertura oscura que los comandantes militares prefieren para las operaciones aéreas. Horas antes, Trump declaró a los periodistas en el Despacho Oval que Washington "tomará una decisión" sobre si "ir más allá" para asegurar que el programa nuclear de Irán termine para siempre. "Preferiría no destruir el resto del país si puedo evitarlo, pero tal vez tenga que hacerlo. Lo sabrán muy pronto", advirtió.Mientras el Comando Central de EE. UU. tiene planes de ataque listos y miles de tropas estadounidenses permanecen en las aguas frente a Irán haciendo cumplir el bloqueo, Teherán ha presentado una nueva propuesta sobre su programa nuclear a través de mediadores de Qatar. Esto deja a Trump ante la disyuntiva de elegir entre un acuerdo diplomático o arrasar lo que queda del régimen.La administración se encuentra dividida sobre cómo proceder. El vicepresidente JD Vance lidera al grupo de asesores que presionan a Trump para llegar a un acuerdo. Por el contrario, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, abogan por mantener el bloqueo naval y la presión máxima.El alto funcionario de seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, declaró desde Rusia que Teherán no reabrirá el Estrecho de Ormuz ni se sentará a negociar hasta que Estados Unidos cumpla siete condiciones. Estas incluyen el levantamiento de las sanciones estadounidenses, la liberación de los activos congelados de Irán y el pago de reparaciones por la guerra.Aunque Trump rechazó esta versión del plan en septiembre (llegando a publicar un mapa renombrando la vía fluvial como "Estrecho de Trump"), Teherán afirma ahora que la secuencia de condiciones se ha condensado y podría ejecutarse en tan solo dos días. Paralelamente, el primer ministro iraquí, Ali Faleh al-Zaidi, utilizó una llamada telefónica con Trump el jueves para advertir que su país no puede ser utilizado como "plataforma de lanzamiento para la agresión contra países vecinos".La indecisión de Trump ocurre en un contexto político extremadamente delicado. Los demócratas tomaron el control de la Cámara y el Senado el martes, arrebatando escaños en estados tradicionalmente republicanos como Texas y Kansas, después de que los votantes se volvieran contra Trump debido a los altos precios y a la guerra. El vicepresidente Vance admitió públicamente en la red X que "la razón por la que perdimos es la guerra", algo que el propio presidente habría reconocido la noche anterior.Trump calificó esto como "en gran parte cierto", pero atribuyó la derrota electoral específicamente al precio de la gasolina. Los conductores pagaron un promedio de 4.15 dólares por galón el Día de las Elecciones, el precio más alto registrado para cualquier jornada electoral de medio mandato o presidenciales desde al menos el año 2000. Estos altos costos energéticos han restado cerca de 1,230 dólares al hogar estadounidense promedio. La crisis se ve agravada por el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, una vía crítica por donde transita una cuarta parte del petróleo comercializado en el mundo y una quinta parte de su gas natural licuado, manteniendo al mercado global en vilo.