Ataque de las ADF en el este de la RDC deja al menos 33 muertos y provoca la fuga de pacientes ébola

La noche del jueves 5 de noviembre de 2026, alrededor de las 23:00 horas (hora local), la localidad de Cantine, en la provincia de Kivu del Norte, fue escenario de una brutal embestida atribuida a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF). Según Justin Paluku, líder de la sociedad civil local, el ataque dejó un saldo inicial de al menos 33 personas muertas.Por su parte, el Barómetro de Seguridad de Kivu (KST), un proyecto de investigación independiente, elevó la cifra a 35 civiles asesinados, entre ellos 17 menores de edad. El informe detalla que las víctimas fueron ejecutadas con machetes o quemadas vivas en un acto de extrema violencia que ha conmocionado a la región.El ataque no solo cobró vidas humanas de manera directa, sino que también devastó la infraestructura sanitaria local. Dos estructuras de salud fueron incendiadas por los agresores, lo que provocó el caos en un centro de tratamiento de ébola (CTE) adyacente.Christian Kakule Vulembera, director médico del hospital afectado, confirmó que el pánico desató la fuga de varios pacientes. Entre los fugados se encuentran múltiples casos sospechosos de ébola, incluido uno de alto riesgo, y al menos un caso confirmado de la enfermedad, lo que representa una grave amenaza de brote epidemiológico en una zona ya de por sí vulnerable y de difícil acceso.En respuesta a la masacre, la mañana del viernes 6 de noviembre, fuerzas conjuntas del Ejército congoleño y de la vecina Uganda lanzaron una operación de rastreo para dar caza a los responsables del ataque.Las ADF son una milicia de origen ugandés que perpetra ofensivas frecuentes en las provincias congoleñas de Kivu del Norte e Ituri. Desde marzo de 2021, Estados Unidos identifica al grupo como una organización terrorista afiliada al Estado Islámico (EI). Las autoridades ugandesas también acusan a la milicia de organizar incursiones dentro de su propio territorio.A pesar de que los ejércitos de Uganda y la RDC iniciaron una operación militar conjunta en noviembre de 2021, las hostilidades no se han frenado. Desde 1998, el este de la República Democrática del Congo permanece sumido en un conflicto crónico que involucra a más de un centenar de grupos rebeldes y a las fuerzas armadas, una crisis humanitaria que persiste a pesar de la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco) en la región.