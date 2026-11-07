Ataque de las ADF en el este de la RDC deja al menos 33 muertos y provoca la fuga de pacientes ébola

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Un ataque perpetrado por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), grupo rebelde vinculado al Estado Islámico, dejó al menos 33 muertos en la localidad de Cantine, en la provincia de Kivu del Norte, República Democrática del Congo. La embestida, ocurrida la noche del 5 de noviembre de 2026, también provocó la quema de centros de salud y la peligrosa fuga de pacientes, incluyendo casos sospechosos y uno confirmado de ébola. En respuesta, los ejércitos de la RDC y Uganda lanzaron una operación conjunta de rastreo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/11/2026 10:29 AM.
En Internacional y editada el 07/11/2026 10:35 AM.