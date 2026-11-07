Donald Trump ofrece el cargo de secretario de Prensa a Dana White, presidente de la UFC

En un giro inesperado, el presidente Donald Trump anunció a través de su red social Truth Social que le ha ofrecido el puesto de secretario de Prensa de Estados Unidos a Dana White. "Me complace anunciar que el gran Dana White, un luchador y guerrero violento, ha recibido la oferta para el trabajo de secretario de Prensa de los Estados Unidos", escribió Trump, añadiendo que le ha solicitado traer como asistentes a figuras de la UFC como Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harrison. "Necesitamos a estas personas para defendernos contra la Izquierda Lunática. Dana será un secretario de Prensa como ningún otro. ¡Dana, por favor acepta el trabajo!", concluyó el mandatario.Hasta el momento, no está claro si White, quien tiene un patrimonio estimado en 500 millones de dólares, aceptará la propuesta. La oferta llega después de que Trump destituyera el mes pasado a Katie Zacharia, una acérrima seguidora del movimiento MAGA que permaneció en el codiciado puesto durante apenas cinco días, tras una desastrosa primera conferencia de prensa y una entrevista calificada como un "desastre". Su breve tenure superó el récord negativo de Anthony Scaramucci, quien duró 11 días como director de Comunicaciones en 2017. Zacharia había asumido el cargo en agosto tras la renuncia de Karoline Leavitt, quien dejó el puesto para enfocarse en la maternidad.La relación entre Trump y White se remonta a 2001, cuando el primer evento de la UFC bajo el liderazgo de White se llevó a cabo en el Trump Taj Mahal en Atlantic City, un espectáculo que el entonces magnate describió como "lo más increíble que he visto". White ha sido una figura constante en el entorno de Trump: habló en la Convención Nacional Republicana de 2016, se mantuvo firme y visible junto al presidente después de los eventos del 6 de enero de 2021 (cuando muchas celebridades y corporaciones se distanciaron de él) y jugó un papel crucial en la campaña presidencial de 2024.De acuerdo con declaraciones recientes, White convenció a Trump de que no podría ganar la presidencia dependiendo únicamente de Fox News. En su lugar, lo conectó con una nueva audiencia a través de podcasters e influencers como Joe Rogan, los Nelk Boys y Theo Von, una estrategia que el propio Trump reconoció como "muy importante" para alcanzar a votantes jóvenes y recuperar la Casa Blanca.Esta peculiar oferta se produce en un momento de alta tensión para la administración Trump, tras el resultado de las recientes elecciones de medio término, donde el Partido Demócrata logró una victoria arrolladora (denominada por algunos como un "tsunami azul" o bluenami) y recuperó el control del Congreso. Ante este escenario, la idea de contar con un secretario de Prensa con el perfil mediático y combativo de Dana White refleja la búsqueda de la Casa Blanca por una nueva narrativa y una defensa más agresiva frente a la oposición legislativa.