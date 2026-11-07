Donald Trump ofrece el cargo de secretario de Prensa a Dana White, presidente de la UFC

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El presidente Donald Trump ha ofrecido de manera sorpresiva el cargo de secretario de Prensa de la Casa Blanca a Dana White, presidente de la UFC, tras la destitución de Katie Zacharia, quien permaneció en el puesto apenas cinco días. En un mensaje en Truth Social, Trump elogió a White como un "guerrero" y le sugirió reclutar a estrellas del octágono para "defender" a su administración de la "Izquierda Lunática", en medio de la turbulencia política posterior a las elecciones de medio término.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/11/2026 12:41 PM.
En Internacional y editada el 07/11/2026 12:44 PM.