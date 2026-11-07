Estados Unidos aprueba posible venta de 11 helicópteros Black Hawk a México por más de 1 mmd

Este 6 de noviembre se confirmó que el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una posible venta militar al Gobierno de México por 1,075 millones de dólares. De acuerdo con la comunicación número 26-104 de la Oficina de Asuntos Político-Militares, la operación fue notificada al Congreso estadounidense e incluye 11 helicópteros UH-60M Black Hawk.La solicitud, impulsada por el propio Gobierno mexicano, tiene como objetivo modernizar la flota de helicópteros del país mediante la consolidación de tipos de aeronaves y la ampliación de la flota existente. El Departamento de Estado destacó que esta venta respaldaría los objetivos de política exterior y seguridad nacional de EE. UU., al fortalecer a un aliado estratégico considerado una fuerza clave para la estabilidad política y el progreso económico en la región. El contratista principal designado para el proyecto será Sikorsky, empresa filial de Lockheed Martin con sede en Connecticut.Además de las 11 aeronaves, la solicitud autorizada abarca un robusto paquete de componentes y tecnología de defensa. Se incluyen 27 motores T700-GE-701D, 27 sistemas integrados de navegación inercial/GPS EAGLE-M+429 y 27 radios de comunicación satelital AN/ARC-231A RT-1987.El listado de equipo especializado es extenso e incluye transpondedores de identificación amigo o enemigo (APX-128), computadoras de aplicación criptográfica (KIV-79), gafas de visión nocturna (AN/AVS-6), radar meteorológico a color y un sistema electroóptico/infrarrojo MX-10D con designador láser. Para la protección de las aeronaves, se contemplaron filtros de barrera para los motores, sistemas de blindaje balístico, tanques de combustible auxiliares y sistemas de escape invertido. Asimismo, el paquete incluye equipo de rescate como cabrestantes montados en el fuselaje, sistemas de extracción rápida por cuerda y capacidad ofensiva mediante ametralladoras M-134.El comunicado oficial no especificó qué institución mexicana concentraría el refuerzo de la flota. Actualmente, en el país operan helicópteros Black Hawk la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.Cabe destacar que la operación se encuentra únicamente en fase de autorización y aún no se ha concretado. El Gobierno de Estados Unidos precisó que, por el momento, desconoce la existencia de algún acuerdo de compensación comercial (offsets) vinculado a la venta, y aclaró que este tipo de arreglos, en caso de existir, se definirán durante las negociaciones directas entre el Gobierno de México y el contratista.