Estados Unidos aprueba posible venta de 11 helicópteros Black Hawk a México por más de 1 mmd

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El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó al Congreso la posible venta de 11 helicópteros UH-60M Black Hawk y un extenso paquete de equipo militar asociado a México por un valor de 1,075 millones de dólares. La operación, que tendrá como contratista principal a Sikorsky, busca modernizar la flota aérea mexicana y fortalecer la cooperación en seguridad y estabilidad política en América del Norte, aunque aún se encuentra en fase de autorización.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/11/2026 10:38 AM.
En Internacional y editada el 07/11/2026 10:46 AM.