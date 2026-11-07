Estados Unidos ofrece 20 millones de dólares por información sobre el programa nuclear de Irán

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El Comando Central de EE. UU. (Centcom) ofrece una recompensa de 20 millones de dólares y posible reubicación a quien proporcione información sobre el programa nuclear de Irán, incluyendo instalaciones y personal científico. Este anuncio se produce a pesar de que el presidente Donald Trump ha afirmado recientemente haber "neutralizado" dicha capacidad, en medio de un conflicto que incluye bombardeos en la isla de Qeshm y negociaciones de paz mediadas por Catar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/11/2026 10:15 AM.
En Internacional y editada el 07/11/2026 10:21 AM.