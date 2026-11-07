Estados Unidos ofrece 20 millones de dólares por información sobre el programa nuclear de Irán

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), responsable de las operaciones militares en Medio Oriente, anunció a través de la red social X una recompensa de hasta 20 millones de dólares, junto con la posibilidad de reubicación, para quien entregue información veraz sobre el programa nuclear de Irán. La búsqueda se centra en detalles sobre instalaciones, equipos, personal asociado (especialmente de la comunidad científica) o el movimiento de cualquiera de estos activos.La oferta de inteligencia ocurre en un complejo contexto de guerra, desatada tras los bombardeos conjuntos entre Estados Unidos e Israel en febrero. A pesar de esta búsqueda activa de información, el presidente Donald Trump ha reiterado en múltiples ocasiones, incluyendo el pasado 31 de octubre, que ya ha "neutralizado la capacidad nuclear" de Teherán, insistiendo en que "no se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear".Según los servicios de inteligencia estadounidenses, se sospecha que ciertos puntos del territorio iraní albergan complejos nucleares subterráneos. Teherán ha negado rotundamente que en estas instalaciones se realicen labores nucleares, defendiendo su derecho a la energía nuclear con fines civiles. Pese a los recientes bombardeos norteamericanos sobre la isla iraní de Qeshm, ubicada en el estratégico estrecho de Ormuz, continúan las negociaciones bajo mediación qatarí con el objetivo de poner fin al conflicto y alcanzar un acuerdo que detenga las hostilidades.Este intento de reclutamiento de informantes por parte del Centcom evoca las tácticas empleadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a principios de 2026. En aquella ocasión, la CIA buscó reclutar a oficiales del Ejército chino, una maniobra que provocó que Pekín anunciara que tomaría "todas las medidas necesarias" para combatir las aspiraciones de espionaje extranjeras, marcando un precedente de alta tensión en las operaciones de inteligencia global.