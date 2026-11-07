El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, comparece ante la Fiscalía tras su destitución

El exmandatario Santiago Peña ingresó a la Fiscalía General del Estado en Asunción por una puerta lateral pasadas las 11:00 horas locales, asistido por su abogado defensor, Ricardo Preda. La comparecencia se enmarca en una investigación iniciada el jueves por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.El fiscal a cargo, Christian Benítez, informó a la prensa que durante la indagatoria se le expondrán los hechos y las pruebas recopiladas, y advirtió que "en el transcurso de la tarde" podría ser formalmente imputado. Peña pasó la noche bajo custodia en el Regimiento Escolta Presidencial, luego de ser retirado de su residencia el viernes, donde manifestantes exigían su traslado a una cárcel común.La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino al Ueno Bank por graves problemas de solvencia, dejando a aproximadamente tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos. La medida detonó fuertes protestas en las calles de Asunción, las cuales fueron repelidas por la policía con el uso de camiones hidrantes y gases lacrimógenos.En paralelo a la investigación contra Peña, también fue citado a declarar este sábado el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien permanece detenido. Cabe destacar que Carvallo había trabajado para el grupo financiero Ueno Bank antes de asumir su cargo en la entidad reguladora, lo que ha alimentado las sospechas sobre conflictos de interés.Mientras la justicia avanza, el hasta ayer vicepresidente, Pedro Alliana, comenzó este sábado su primera jornada completa como presidente de la República. La atención del país está puesta en la respuesta de su gobierno ante el descalabro financiero que precipitó la caída de su antecesor mediante un acelerado juicio político en el Senado.Alliana prometió al asumir el cargo que los afectados por la crisis serán compensados, ordenando la adopción de medidas inmediatas con prioridad para los ahorristas de menores recursos. En este sentido, el Banco Central ya inició la devolución progresiva de fondos a través del Fondo de Garantía de Depósitos, en un intento por restaurar la confianza y la estabilidad en el sistema financiero paraguayo.