El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, comparece ante la Fiscalía tras su destitución

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El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, compareció este sábado ante la Fiscalía General del Estado para ser indagado por los presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio, tras su acelerada destitución y detención derivadas del colapso del Ueno Bank. Mientras la crisis financiera deja a millones de clientes sin acceso a sus depósitos, el nuevo presidente, Pedro Alliana, asumió el mando con la promesa de compensar a los afectados y activar el Fondo de Garantía de Depósitos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/11/2026 10:46 AM.
En Internacional y editada el 07/11/2026 11:12 AM.