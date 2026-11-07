Francia vive su cuarto sábado consecutivo de protestas por salarios y educación

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Decenas de miles de personas salieron a las calles de Francia este sábado 7 de noviembre de 2026, marcando el cuarto fin de semana consecutivo de movilizaciones. Los manifestantes exigen aumentos salariales, mejoras en el poder adquisitivo y mejores condiciones en los liceos. Ante la presión social, el gobierno de Emmanuel Macron convocó a una "conferencia social" para el lunes 9 de noviembre con sindicatos, patronal y estudiantes, en un contexto político tenso a pocos meses de las elecciones presidenciales, donde la ultraderechista Marine Le Pen lidera los sondeos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/11/2026 11:12 AM.
En Internacional y editada el 07/11/2026 11:22 AM.