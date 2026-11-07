Francia vive su cuarto sábado consecutivo de protestas por salarios y educación

Un total de 146 mil personas protestaron este sábado en Francia, según las cifras oficiales de las autoridades, aunque los organizadores elevaron la cifra a 250 mil manifestantes. En París, la marcha recorrió el centro de la capital, desde la Plaza de la República hasta la Plaza de la Nación.Las protestas, que el jueves anterior ya habían convocado entre 575 mil y 1.6 millones de personas, unen dos frentes de reclamo: por un lado, la demanda de mejores salarios y un alza del poder adquisitivo para los trabajadores; y por otro, el apoyo a los estudiantes que desde mediados de septiembre denuncian la ausencia de profesores, aulas deterioradas y un sistema de admisión a la universidad poco transparente.Ante la creciente presión, el gobierno anunció la celebración de una "conferencia social" el próximo lunes 9 de noviembre, dedicada a abordar el poder adquisitivo y los salarios junto a sindicatos y la patronal. Ese mismo día también están previstos encuentros con organizaciones estudiantiles. Además, los sindicatos educativos ya han convocado una nueva huelga y protestas para el martes 10 de noviembre.A pesar de que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, movilizó a 70 mil agentes para evitar el caos registrado en protestas anteriores (como las del 17 de octubre), se registraron incidentes aislados. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a grupos de alborotadores al término de la marcha en París, y también se reportaron choques con las fuerzas de seguridad en ciudades como Burdeos.A diferencia de los sábados anteriores, el movimiento de los "Chalecos Amarillos" decidió protestar por separado. Varias decenas de personas se concentraron en la Plaza de la Concordia, cerca del Palacio del Elíseo, desafiando la prohibición policial. Durante esta movilización paralela, uno de los líderes del movimiento fue detenido en las inmediaciones de la Asamblea Nacional.Estas protestas ponen de manifiesto el convulso final de mandato del presidente centroderechista Emmanuel Macron, quien enfrenta una creciente impopularidad a poco más de medio año de que los franceses elijan a su sucesor. En este escenario de desgaste político, las encuestas sitúan a la líder ultraderechista Marine Le Pen a la cabeza de las intenciones de voto, capitalizando el descontento social y económico que recorre al país.