Joshua Wong, figura clave del movimiento prodemocrático de Hong Kong, recibe una condena de 10 años

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El activista Joshua Wong, conocido por su papel en el movimiento prodemocrático de Hong Kong, ha sido sentenciado a 10 años de prisión por colusión con entidades extranjeras, un cargo bajo la ley de seguridad nacional. La sentencia ha generado preocupación internacional y ha sido vista como parte de una represión contra el disenso en Hong Kong.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/11/2026 12:44 PM.
En Internacional y editada el 07/11/2026 12:52 PM.