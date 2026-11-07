Joshua Wong, figura clave del movimiento prodemocrático de Hong Kong, recibe una condena de 10 años

Joshua Wong, figura prominente del movimiento prodemocrático de Hong Kong, ha sido condenado a 10 años de prisión por un cargo relacionado con la colusión con entidades extranjeras, según informó la prensa local. La sentencia, dictada bajo la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020, marca un duro golpe para el movimiento de prodemocracia y ha generado una ola de críticas internacionales.
Wong, de 30 años, fue acusado de conspirar con otros activistas, incluyendo al exiliado Nathan Law, para solicitar a países y organizaciones internacionales que impusieran sanciones o bloqueos contra el gobierno chino. Se declaró culpable del cargo en septiembre, admitiendo que había cometido un error al creer que sus actividades encajaban dentro de los límites legales.
La sentencia de Wong se produce en un contexto de creciente preocupación por la aplicación de la ley de seguridad nacional en Hong Kong. Esta ley, impuesta tras las protestas de 2019, ha restringido severamente las libertades civiles y ha permitido una represión más sistemática del disenso. El caso de Wong, junto con la reciente condena de 20 años de prisión para el magnate de los medios Jimmy Lai por conspiración con fuerzas extranjeras y sedición, ha encendido las alarmas de grupos de derechos humanos y gobiernos occidentales.
"Los casos de Wong y otros están siendo seguidos de cerca por grupos internacionales de derechos humanos y algunos países occidentales y asiáticos", declaró un portavoz de Amnistía Internacional. La organización ha criticado duramente la ley de seguridad nacional y la aplicación de la ley en Hong Kong, argumentando que viola los derechos humanos fundamentales.
Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas de reuniones de Wong con políticos de Estados Unidos, Europa y otros países, argumentando que estas reuniones constituían una campaña política y mediática internacional para imponer sanciones a Hong Kong y China. Se destacó el papel de Demosisto, un partido político ahora disuelto del que Wong fue líder, en la organización de viajes de cabildeo y en el apoyo a un referéndum sobre la soberanía de Hong Kong.
El superintendente jefe del departamento de seguridad nacional, Steve Li, afirmó que Pekín no consideraba a Wong un "enemigo", pero insistió en que debía "aprender a respetar la ley y comprender su propio país". Sin embargo, las autoridades chinas han acusado a Wong de ser un "mano negra" de fuerzas extranjeras que buscan desestabilizar Hong Kong.
La sentencia de Wong ha sido recibida con indignación por sus seguidores y ha provocado protestas en Hong Kong. La comunidad internacional ha instado a Pekín a liberar a Wong y a respetar los derechos humanos y las libertades civiles en Hong Kong. La condena subraya la creciente tensión entre Hong Kong y Pekín, y la creciente preocupación por el futuro de la democracia en la antigua colonia británica.