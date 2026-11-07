Tiroteo masivo en Cracovia deja 5 muertos y 12 heridos; un policía lucha por su vida

El incidente ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. (hora local) del sábado 7 de noviembre en la emblemática Plaza del Mercado (Main Market Square) de Cracovia, la segunda ciudad más grande de Polonia. Según los reportes iniciales de los servicios de emergencia, el balance final es de cinco fallecidos y al menos 12 heridos.Durante la balacera, el agresor también disparó contra un tranvía que pasaba por la zona, destrozando la ventana de la cabina del conductor, aunque afortunadamente no se registraron heridos entre los pasajeros. Imágenes del lugar muestran escaparates de tiendas acribillados y a transeúntes huyendo o recibiendo primeros auxilios de civiles valientes que intentaron practicar reanimación cardiopulmonar (RCP) a las víctimas.Videos del lugar captaron el momento en que un agente de policía se acercó valientemente al sospechoso, quien vestía un uniforme militar verde, casco y chaleco antibalas, y portaba un rifle de asalto. En el intenso intercambio de disparos, el oficial resultó herido de bala en tres ocasiones. Fue trasladado de urgencia en helicóptero para ser sometido a una cirugía y se encuentra en "estado muy crítico". Otro oficial también resultó lesionado durante el operativo.Las fuerzas del orden lograron reducir y arrestar al atacante en la escena. La policía confirmó que no busca a ningún otro sospechoso en relación con el incidente, identificando al detenido como un ciudadano de nacionalidad polaca.El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, informó que está siendo mantenido al tanto de la situación y que se ha lanzado una investigación policial exhaustiva sobre los antecedentes y todas las circunstancias del ataque. Por su parte, el presidente Karol Nawrocki expresó su "profunda preocupación", envió sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció que el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional se dirige a Cracovia, enfatizando que "la seguridad de los polacos es una prioridad absoluta".El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, quien también se dirige a la escena, rindió homenaje a los servicios de emergencia, destacando que los oficiales "arriesgaron sus vidas para intervenir de inmediato" y confirmó que uno de los agentes recibió tres impactos de bala. "Gracias a sus acciones heroicas, el atacante fue apprehendido rápidamente", declaró.Cabe señalar que, antes del incidente, se había organizado una protesta para llevarse a cabo en la misma zona. Las autoridades investigan actualmente si existe alguna conexión entre la manifestación planeada y el motivo del ataque, mientras la ciudad permanece bajo un fuerte despliegue policial.