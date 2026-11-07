Tiroteo masivo en Cracovia deja 5 muertos y 12 heridos; un policía lucha por su vida

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Un hombre armado abrió fuego desde un vehículo en la Plaza del Mercado de Cracovia, Polonia, dejando un saldo de 5 muertos y al menos 12 heridos, entre ellos dos agentes de policía. Un valiente oficial, que se enfrentó directamente al atacante y recibió tres impactos de bala, lucha por su vida en estado crítico, mientras las autoridades confirman la detención del sospechoso, un ciudadano polaco vestido con indumentaria militar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/11/2026 10:13 AM.
En Internacional y editada el 07/11/2026 10:15 AM.