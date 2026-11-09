Choque de trenes al sur de El Cairo deja 7 muertos y más de 100 heridos en Egipto

El domingo, un tren que viajaba hacia la provincia suroccidental de Fayoum chocó contra la parte trasera de un tren que se dirigía a la provincia sureña de Aswan, el cual se encontraba detenido en la misma vía. El impacto ocurrió en el distrito de al-Ayyat, en la provincia de Giza, a unos 52 kilómetros al sur de la capital egipcia, según confirmó el Ministerio de Transporte.El saldo del siniestro es de siete personas fallecidas, entre las que se encuentra el maquinista del tren en movimiento, y al menos 100 heridos. Testigos locales, como Ayman Gamal, residente de la zona, relataron que los vecinos acudieron de inmediato al lugar para ayudar a sacar a los sobrevivientes y llamar a las ambulancias. Alrededor de 80 heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras que algunos pasajeros que quedaron atrapados dentro de los vagones del tren detenido fueron encontrados sin vida.Ante la gravedad de los hechos, el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, manifestó a través de sus redes sociales que ha ordenado una investigación inmediata y exhaustiva para determinar las causas exactas del choque. La oficina del Fiscal General confirmó que sus investigadores ya se encuentran en el lugar de los hechos realizando las inspecciones pertinentes.Por su parte, la Autoridad de Ferrocarriles de Egipto desplegó equipos de emergencia y grúas pesadas en la zona para retirar los escombros, rescatar a cualquier persona que pudiera quedar atrapada y restablecer el servicio ferroviario a su horario normal lo antes posible.Este trágico evento pone de nuevo en el foco de atención la seguridad del sistema ferroviario de Egipto, donde los descarrilamientos y choques son lamentablemente comunes debido a un historial de mala gestión y deficiente mantenimiento del equipo. A pesar de que en los últimos años el gobierno ha anunciado diversas iniciativas de modernización para mejorar la red ferroviaria, los fallos persisten.El distrito de al-Ayyat ya fue escenario de un incidente similar en septiembre pasado, cuando dos trenes de carga chocaron en la misma zona, dejando heridos a un conductor y a su asistente. Este nuevo accidente revive la memoria del choque ferroviario más mortífero en la historia moderna de Egipto, ocurrido en 2002, cuando un incendio en un tren nocturno que viajaba desde El Cairo hacia el sur del país cobró la vida de más de 300 personas.