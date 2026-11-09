Choque de trenes al sur de El Cairo deja 7 muertos y más de 100 heridos en Egipto

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Un violento choque entre dos trenes en el distrito de al-Ayyat, al sur de El Cairo, dejó un saldo de 7 muertos (incluido el maquinista) y al menos 100 heridos. El incidente, ocurrido cuando un tren en movimiento impactó la parte trasera de otro que estaba detenido en la misma vía, ha motivado una investigación inmediata ordenada por el presidente Abdel Fattah el-Sisi, en un país donde los accidentes ferroviarios son frecuentes debido a históricos problemas de mantenimiento y gestión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 10:34 AM.
En Internacional y editada el 09/11/2026 10:37 AM.