Indignación en Mississippi: estudiantes hacen gestos racistas frente al apartamento de compañeras

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Un video viral captado por una cámara Ring muestra a tres estudiantes blancas de la Universidad de Mississippi (Ole Miss) haciendo gestos y ruidos de mono frente a la puerta de un apartamento habitado por estudiantes negras. El incidente ha desatado una ola de indignación en redes sociales y la universidad ha abierto una investigación formal, condenando el comportamiento como "ofensivo, hiriente e inaceptable".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 09:22 AM.
En Internacional y editada el 09/11/2026 09:26 AM.