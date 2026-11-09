Indignación en Mississippi: estudiantes hacen gestos racistas frente al apartamento de compañeras

Jakiyra Metcalf, estudiante de la Universidad de Mississippi, compartió en redes sociales las imágenes de su cámara de seguridad Ring, grabadas el 6 de noviembre alrededor de las 8:37 p.m. En el video se observa a tres mujeres blancas pasando frente a su apartamento. Una de ellas comienza a golpearse el pecho y a emitir sonidos de mono mirando directamente hacia la puerta. Una segunda joven se une a los gestos y saltos, imitando también a un primate, mientras que la tercera las sigue sonriendo ante la exhibición. Una de las jóvenes incluso se escucha riendo mientras se alejan de la cámara.Las jóvenes del apartamento, entre ellas Bethany Joyy, compartieron que lograron escuchar los ruidos desde el interior de su vivienda. Al revisar las cámaras, confrontaron a sus vecinas del piso superior. Según Joyy, las agresoras intentaron justificar su comportamiento alegando que estaban haciendo "stimming" (autoestimulación) y emitiendo ruidos de animales en las cámaras de los vecinos. Sin embargo, las víctimas notaron que ignoraron por completo otra cámara Ring ubicada al otro lado del pasillo.Joyy detalló que, tras la confrontación inicial donde fueron ignoradas, las jóvenes solo se disculparon después de que el video fue subido a internet, y su principal preocupación fue preguntar si la grabación sería eliminada. "No hicimos esta publicación para que nadie sea acosado. Solo merecemos sentirnos seguras en nuestro hogar, al igual que cualquier otra persona", expresó Joyy, aclarando que ya habían reportado el incidente al administrador de la propiedad y a los funcionarios de la universidad.El video generó una rápida y masiva reacción de rechazo en plataformas como TikTok y Facebook. Cientos de usuarios expresaron su repudio y muchos anunciaron que estaban enviando correos electrónicos a la administración de la universidad para exigir consecuencias y la suspensión de las involucradas. Tasha Bolton, madre de una de las compañeras de cuarto de primer año, también alzó la voz exigiendo respuestas, calificando el acto como "absolutamente repugnante e inaceptable", recordando que la universidad debe ser un lugar seguro para aprender y crecer.Por su parte, un representante de la Universidad de Mississippi confirmó a los medios que la institución está al tanto del video y ha iniciado una investigación. "Condenamos los comportamientos ofensivos, hirientes e inaceptables que se muestran en el video. Estamos comprometidos a mantener un entorno seguro y acogedor para todos nuestros estudiantes... y seguiremos nuestros procesos para garantizar el bienestar y la seguridad de nuestra comunidad", declaró el portavoz. Hasta el momento, la identidad de las tres jóvenes no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades universitarias, aunque las especulaciones en redes sociales continúan mientras la comunidad estudiantil y el público en general exigen justicia y acciones disciplinarias contundentes.