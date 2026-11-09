Jensen Huang admite infidelidad con ejecutiva sospechosa de espionaje chino

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El CEO de Nvidia, Jensen Huang, admitió públicamente una infidelidad con Alice Huang, una exejecutiva sospechosa de pasar información a Beijing, lo que provocó una caída de casi el 5% en las acciones de la compañía (unos $200 mil millones en valor de mercado). El escándalo sacude a la empresa, donde sus dos hijos y su yerno ocupan puestos clave, mientras el gobierno de EE. UU., alertado por un memo clasificado del secretario de Estado Marco Rubio, evalúa los posibles riesgos de seguridad nacional, a pesar de la defensa pública del presidente Donald Trump.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 09:14 AM.
En Internacional y editada el 09/11/2026 09:17 AM.