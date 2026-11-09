Jensen Huang admite infidelidad con ejecutiva sospechosa de espionaje chino

Jensen Huang (63) envió un memorándum a todos los empleados de Nvidia admitiendo que fue "infiel" a su esposa, Lori, con quien ha estado casado durante 41 años. "Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", escribió el directivo, quien expresó su esperanza de poder recuperar la confianza de su familia con el tiempo.La revelación tuvo un impacto inmediato en los mercados: las acciones de Nvidia cayeron casi un 5% en la apertura del lunes, borrando aproximadamente 200 mil millones de dólares del valor de mercado del gigante de los microchips, cuya salud financiera está estrechamente ligada a los índices bursátiles más importantes de EE. UU. y a las cuentas de jubilación de millones de estadounidenses.El escándalo ha puesto en una situación extremadamente incómoda a los familiares de Huang que también trabajan en la compañía valorada en 4 billones de dólares. Su hija Madison (34) ocupa un puesto clave en la división Omniverse, formando parte del grupo ejecutivo informal conocido como "The Band", que acompaña a su padre en eventos. Su hijo Spencer (35) es director de gestión de productos en la división de robótica, y su yerno, Nico Caprez, fue promovido a vicepresidente a principios de este año para gestionar las relaciones con proveedores de computación en la nube.La relación extramatrimonial de Huang trascendió lo personal para convertirse en un asunto de seguridad nacional. Alice Huang, exejecutiva de la empresa de centros de datos Megaspeed International, ha sido identificada por la inteligencia de EE. UU. como una sospechosa de espiar para China y de contrabandear chips ilegalmente. Según reveló The New York Times, el secretario de Estado, Marco Rubio, supervisó la redacción de un memorándum altamente clasificado en la primavera de 2026, advirtiendo a los altos funcionarios de la administración Trump sobre la estrecha relación del CEO de Nvidia con la sospechosa. A pesar de que las acusaciones de espionaje se hicieron públicas el 29 de octubre de 2026, la junta directiva de Nvidia declaró que "no tiene razones para creer que la seguridad nacional o los secretos de Nvidia se hayan visto comprometidos", aunque apoyará una revisión exhaustiva de toda la información disponible.A pesar de las graves alertas de inteligencia, el presidente Donald Trump ha salido en defensa del magnate tecnológico. En declaraciones a la prensa, Trump calificó a Huang como un "tipo honorable" y una "gran persona", minimizando el escándalo al afirmar: "Ha hecho un trabajo increíble para nuestro país. No he escuchado que haya hecho algo malo. Trató con alguien, pero, ya saben, todo el mundo lo hace".La controversia se agrava por el hecho de que Huang, quien viste su icónica chaqueta de cuero negra, ha sido una figura central en el círculo de Trump debido al papel crucial de Nvidia en la aceleración de la superinteligencia artificial, llegando a acompañar al presidente en viajes diplomáticos y cenas de Estado a pesar de las advertencias internas sobre su asociación.