León XIV exige justicia social y critica la "motosierra" de Milei en su histórica visita a Argentina

El Papa León XIV inició este domingo una visita histórica a Argentina, la primera de un pontífice en casi cuatro décadas. En su primer discurso ante el país, el mandatario de la Iglesia Católica puso el acento en la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables, reclamando "especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad", así como un firme apoyo a "la medicina, la educación, la producción y la investigación".Este llamado resuena como una crítica directa a las políticas públicas implementadas por el presidente Javier Milei desde su asunción en diciembre de 2023. Bajo la promesa de imponer el equilibrio fiscal y reducir la inflación, el gobierno ha aplicado drásticos recortes al Estado, programas sociales, pensiones y financiamiento de la salud y educación pública, una estrategia que el propio mandatario ha denominado con orgullo como la "motosierra".Las palabras del pontífice llegan en un contexto de profunda crisis social. Según el informe ‘La Argentina que recibe al Papa’, difundido este fin de semana por el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), las políticas de ajuste han golpeado duramente a la clase media. Las cifras son contundentes: desde el inicio del gobierno han desaparecido 32,390 empresas y 465,811 empleos. Además, se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo, la morosidad en los hogares se ha disparado hasta el 12.8% y la tasa de desocupación alcanzó el 7.9%.El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien ocupa el cargo que en su día tuvo el Papa Francisco, ya había cuestionado previamente al gobierno por la situación de los jubilados, quienes se manifiestan cada miércoles frente al Congreso y a menudo enfrentan represión policial, así como por el desamparo de las personas con discapacidad.El llamado del Papa a cuidar a las personas se complementó con una firme defensa del medio ambiente, en clara respuesta a la reforma de la ley de glaciares propuesta por el gobierno ultraliberal, la cual busca permitir la explotación de recursos mineros en zonas aledañas a las masas de hielo.León XIV llegó a Buenos Aires procedente de Uruguay, en el marco de una gira sudamericana que también lo llevará a Perú, su "segunda patria", donde ejerció como sacerdote y obispo durante casi 20 años. Sus primeras palabras en suelo argentino, pronunciadas ante un Javier Milei que atraviesa un momento de debilidad política tras las derrotas electorales de sus aliados en Estados Unidos y Brasil, y la destitución del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fueron moderadas pero firmes. El pontífice resaltó la figura de su antecesor, el Papa Francisco, calificándolo como un "ser excepcional" y "el argentino más importante de la historia", reafirmando la fe católica en un país donde el gobierno actual ha mostrado acercamientos con otros credos.Tras su llegada, el Papa León XIV fue recibido por Javier Milei. Ambos sostuvieron una reunión privada en la Casa Rosada que se extendió por 40 minutos. En el intermedio, el pontífice rindió homenaje con una ofrenda floral al monumento del prócer José de San Martín y recibió las llaves de la ciudad de Buenos Aires.La agenda del viaje continúa con una misa multitudinaria este domingo en la capital argentina. El martes, el Papa viajará a la ciudad de Córdoba, y el miércoles se dirigirá a Luján para visitar la basílica que acoge a la patrona de Argentina, consolidando una visita que ya ha marcado la agenda política y social del país.