León XIV exige justicia social y critica la "motosierra" de Milei en su histórica visita a Argentina

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En su primera visita a Argentina en casi 40 años, el Papa León XIV reclamó en su discurso de apertura justicia social, protección a jubilados y personas con discapacidad, y defensa de la educación y la investigación. Sus palabras contrastaron directamente con las políticas de ajuste del presidente Javier Milei, cuya "motosierra" ha provocado, según el CEPA, la pérdida de más de 465 mil empleos y el cierre de 32 mil empresas. Tras un encuentro privado en la Casa Rosada, el pontífice continuará su gira por Córdoba y Luján.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 08:48 AM.
En Internacional y editada el 09/11/2026 08:49 AM.