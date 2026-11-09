Maldita.es denuncia a TikTok ante la justicia española por facilitar contenido de abuso

La fundación española contra la desinformación Maldita.es ha anunciado que denunciará a TikTok ante la unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía española. La decisión responde a una investigación que la organización comenzó a publicar este lunes, en la que afirma haber detectado graves fallos de la plataforma para impedir que pedófilos intercambien material ilegal o soliciten contenido ilícito a menores.Los investigadores encontraron más de mil videos explícitos de abuso sexual infantil en la red social, los cuales acumulaban un total de 48 millones de visualizaciones. Además, se identificaron más de 26 mil perfiles de potenciales pederastas que intercambiaban o vendían materiales de abusos, de los cuales 7,700 operaban específicamente en español.Según Maldita.es, que ya había investigado esta problemática en dos ocasiones anteriores, la respuesta de la plataforma ha sido insuficiente. TikTok retiró apenas el 10 por ciento del contenido denunciado por la organización y bloqueó solo el 26 por ciento del material ilegal detectado en España.Otro hallazgo preocupante es que el buscador de la red social, propiedad del grupo chino ByteDance, no ha bloqueado palabras clave relacionadas con estos contenidos delictivos, a diferencia de lo que sí hacen otras plataformas. Asimismo, a pesar de que las normas de TikTok prohíben explícitamente que los menores realicen transmisiones en vivo, la investigación identificó casi un centenar de estos "directos" en 17 países, donde espectadores solicitaban a niños realizar acciones, algunas de índole sexual, a cambio de dinero.Contactada por la agencia AFP, TikTok no ha reaccionado de momento a las graves acusaciones vertidas por la organización española. Este caso se enmarca en un contexto de mayor escrutinio regulatorio, ya que la Unión Europea ha emprendido una amplia ofensiva para poner coto a las redes sociales en aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Entre las medidas que se debaten y aplican está la prohibición del uso de estas plataformas a menores de 13 años, debido a los numerosos y documentados riesgos que representan para su bienestar, desarrollo y seguridad.