Maldita.es denuncia a TikTok ante la justicia española por facilitar contenido de abuso

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La fundación española Maldita.es presentará una denuncia formal contra TikTok ante la Fiscalía por no impedir que pedófilos intercambien material ilegal o soliciten contenido ilícito a menores. La investigación reveló más de mil videos explícitos con 48 millones de visualizaciones y 26 mil perfiles de riesgo, en medio de la ofensiva regulatoria de la Unión Europea bajo el DSA para proteger a la infancia en las redes sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 08:55 AM.
En Internacional y editada el 09/11/2026 08:58 AM.