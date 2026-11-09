El príncipe Harry deja su cargo de "director de impacto" en BetterUp y asume un rol de asesor

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El duque de Sussex, Harry, ha renunciado a su puesto de "director de impacto" en la empresa de coaching y salud mental BetterUp, pasando a un rol de "asesor senior" tras regresar al Reino Unido con su familia en agosto de 2026. El movimiento aviva las especulaciones sobre su distanciamiento de la vida corporativa estadounidense y su deseo de reconciliación con la familia real, en medio de crecientes críticas sobre la cultura laboral de la firma y mientras el príncipe asistía de manera discreta al servicio del Domingo de Recuerdo en Brackley.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 09:17 AM.
En Internacional y editada el 09/11/2026 09:22 AM.