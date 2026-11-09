El príncipe Harry deja su cargo de "director de impacto" en BetterUp y asume un rol de asesor

El príncipe Harry ya no se desempeña como "director de impacto" (chief impact officer) en la empresa tecnológica BetterUp, cargo que ocupó durante cinco años con un salario reportado de un millón de dólares anuales. En su lugar, su título ha sido cambiado a "asesor senior". El CEO de la compañía, Alexi Robichaux, anunció el cambio destacando que, en esta nueva capacidad, Harry se enfocará en proyectos clave con grandes clientes corporativos, crecerá su portafolio de inversiones y continuará apoyando causas filantrópicas. No se ha revelado cuál será su nuevo salario o tarifa diaria.Aunque BetterUp ha presentado el movimiento como un desarrollo positivo, este ocurre pocas semanas después de que Harry insinuara su deseo de sanar la brecha con su padre, el rey Carlos, y su hermano, el príncipe Guillermo. El rol en BetterUp fue uno de los primeros que consiguió tras el "Megxit" en 2020, cuando la pareja buscaba independencia financiera lejos de las duties reales. Su regreso al Reino Unido en agosto de 2026 marca un nuevo capítulo que parece alejarlo progresivamente de su vida corporativa en Estados Unidos.A pesar de la narrativa pública de la compañía sobre la promoción del "fitness mental" y el coaching, empleados actuales y anteriores han descrito a BetterUp como un "desastre tóxico" y un lugar "psicológicamente inseguro" para trabajar. Las críticas señalan la existencia de un "club elitista de líderes" carente de brújula moral, despidos repetidos, presión excesiva en el equipo de ventas y salarios bajos para el personal base, en marcado contraste con el millonario salario del duque. Algunos clientes también han expresado preocupaciones sobre la confidencialidad y la privacidad durante las sesiones de coaching.El cambio de rol coincidió con el primer Domingo de Recuerdo (Remembrance Sunday) desde el regreso de Harry a Gran Bretaña. Mientras el rey Carlos, el príncipe Guillermo, la princesa Catalina y la reina Camilla asistían al acto principal en el Cenotafio de Londres, Harry mantuvo un perfil bajo en la pequeña localidad de Brackley, en Northamptonshire.Vistiendo sus medallas militares y una amapola, el duque observó el servicio junto a residentes locales y, al finalizar, estrechó manos en el mercado de la ciudad. Un testigo presencial destacó que el príncipe "solo quería mostrar su respeto", en un gesto discreto pero significativo que contrastó con su ausencia en la ceremonia de la capital, reavivando el debate sobre su lugar dentro de la institución monárquica.