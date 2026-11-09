Trump admite que su política de deportación fue "demasiado dura"

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El presidente Donald Trump admitió en una entrevista con CBS que su política de deportación masiva de inmigrantes fue "demasiado dura", pocos días después de la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término. Sin embargo, en un movimiento que parece contradecir esta reflexión, el mandatario designó este viernes a Stephen Miller, el principal artífice de dicha línea dura, como su nuevo jefe de Gabinete, lo que se interpreta como una contraofensiva política a pesar de las graves controversias que rodean al funcionario.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 09:52 AM.
En Internacional y editada el 09/11/2026 09:55 AM.