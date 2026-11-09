Trump admite que su política de deportación fue "demasiado dura"

En una entrevista concedida este domingo a la cadena CBS, el presidente Donald Trump reconoció que su estrategia de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados fue excesiva. "Pienso que fue demasiado dura", respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema, según extractos difundidos por el medio en redes sociales.Esta admisión llega en un momento de alta tensión política, pocos días después de que el Partido Republicano sufriera una contundente derrota en las elecciones legislativas de medio término. Si bien Trump ha logrado consolidar cierto apoyo popular por sus medidas de reforzamiento en la seguridad de la frontera sur, la ofensiva de su gobierno para deportar a millones de migrantes ha generado críticas generalizadas tanto a nivel nacional como internacional.A pesar de esta reflexión pública, la Casa Blanca ha dado un giro de 180 grados en su estrategia de personal. El pasado viernes, Trump nombró oficialmente a Stephen Miller como su nuevo jefe de Gabinete. Miller es ampliamente reconocido como el principal arquitecto y cerebro detrás de las políticas migratorias de línea dura de la administración.Este movimiento se augura como una clara contraofensiva tras el revés electoral republicano, enviando un mensaje de que la administración no tiene intención de moderar su postura migratoria, sino de reforzarla desde el centro neurálgico del poder ejecutivo.La designación de Miller ha encendido las alarmas de sus críticos, quienes lo han convertido en sinónimo de las escenas más polémicas de la gestión migratoria. Su nombre está fuertemente asociado a las imágenes de agentes de inmigración enmascarados cometiendo actos de violencia durante los operativos de deportación.La controversia se agrava por el respaldo que Miller ofreció a principios de 2026 a los agentes federales que dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses en un incidente relacionado con la aplicación de la ley migratoria. Este antecedente plantea serias interrogantes sobre la dirección que tomará la seguridad interior y el trato a los migrantes bajo su nueva supervisión directa en la Casa Blanca, creando una notable disonancia entre las recientes palabras de moderación del presidente y sus acciones administrativas.